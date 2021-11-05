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英雄黄昏 update for 5 November 2021

2021年11月6日 更新说明

Share · View all patches · Build 7665667 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【体验调整】

1.新增设置；月初议政结束自动暂停、完成城池事务自动暂停。

2.被俘虏时，点击“属地”可以尝试越狱。

3.显示武将在老家城池执行政务/军务的加成提示。

4.一统结算时，如果是同分则玩家排名优先。

5.亲属关系不会因联姻而结婚、主公亲属在战斗中被俘虏不会被处决。

百度贴吧：英雄黄昏

QQ交流群：1139344255

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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