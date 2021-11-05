Steam账号登录问题说明

<size=15>近日Steam关闭了国内的账号验证服务器，导致部分玩家使用Steam账号登录《钢铁战区》时出现偶发登录失败的情况。

出现此情况时建议重新启动游戏，并检查自己的Steam账号是否处于在线状态。

如问题持续出现，建议重新启动Steam。目前我们也在尝试调整Steam账户的《钢铁战区》登录流程，以期改善此情况。</size>