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Steel Warzone update for 5 November 2021

Steam账号登录问题说明

Share · View all patches · Build 7663263 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

　　<size=15>近日Steam关闭了国内的账号验证服务器，导致部分玩家使用Steam账号登录《钢铁战区》时出现偶发登录失败的情况。

　　出现此情况时建议重新启动游戏，并检查自己的Steam账号是否处于在线状态。

　　如问题持续出现，建议重新启动Steam。目前我们也在尝试调整Steam账户的《钢铁战区》登录流程，以期改善此情况。</size>

Changed files in this update

机甲扑克 Content Depot 669331
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