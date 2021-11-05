【测试版本0.9.2.296】11.5更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

重置了Tab菜单

又是一个牵扯到超级多地方的底层功能被重置了。

在这次的重置中，我们先优化了这些地方

① 物品栏形式变化

在新的tab界面中，物品栏变成了滑动的模样，不再需要进行翻页的操作。

我们也优化了物品的分类，神通功法中气神剑阵几种属性被独立了出来，不再混淆在一起。

而在物品分类里，我们也额外增加了炼器材料的属性及阴阳的筛选。

② 系统界面的优化

因为有很多道友表示存档读档时很容易误操作，这次我们给存档栏和读档栏安排了两种不同的颜色。

另外我们在存档时也同时保存了现时时间，用来区分不同的存档。（顺便提醒一下大家不要熬夜修仙）

快速存档和快速读档的快捷键和档位也显示在了UI当中。

另外我们在游戏里也增加了分辨率和全屏窗口模式的切换功能。

③ 物品详情界面的优化

我们优化了物品详情界面的显示方式，缩小了物品详情的窗口大小，并且增加了词缀说明的功能，现在如果神通功法法宝等物品中有词缀的话，会将词缀的说明同步显示在物品详情的旁边。

但是比较遗憾的是，新的物品详情界面只能显示在游戏后期用ugui制作的新ui当中，一些老的以ngui制作的ui，比如交易、炼丹、练器的适配，就需要等这些ui重置了。

随着Tab菜单的重置，也有一些老的疑难杂症bug被修复了：

① 突然卡住的声望界面

② 用快捷键关闭tab菜单时物品详情会卡在界面上（当然在那些还没适配新物品详情的界面里这个bug还会存在）

③ 在当前背包页面没有空位的时候无法卸载装备

④ 音乐音效有时候关不掉

如果对新的UI有什么想要吐槽或补充的欢迎提供~

新的特殊人物立绘

我们完成了两个重要角色的形象重置。

分别是倪家大少和林家二小姐的立绘形象。

不过似乎好像老的存档还是只能见到他们的旧形象=。=

（下周看看能不能特殊处理一下）

今日碎碎念：

这是我们修复UI的Bug和优化UI功能的一小步，却是我们从ngui和ugui混用走向纯净的ugui的一大步（溜

另外要澄清一件事情，林沐心的人设是羽毛提供的（和我没有任何关系）

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一. 测试版本的开放方式：

在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。

二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用

正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了

注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。

三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案