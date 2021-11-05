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英雄黄昏 update for 5 November 2021

2021年11月5日 更新说明

Share · View all patches · Build 7662548 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【缺陷修复】

因上个版本产生的bug，导致更新后新开的存档数据异常，并且无法完全修复，所以只能删除该存档，重开新的存档，目前该Bug已修复。深表歉意，赠送40点熟练度作为补偿。

【体验调整】

1.背包中的装备、技能可以直接赠送给武将，并提升关系。

2.拜访中赠礼所提升的关系是直接赠送的两倍，并随着道具品质而提高。

百度贴吧：英雄黄昏

QQ交流群：1139344255

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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