2021年11月5日 更新说明

【缺陷修复】
因上个版本产生的bug，导致更新后新开的存档数据异常，并且无法完全修复，所以只能删除该存档，重开新的存档，目前该Bug已修复。深表歉意，赠送40点熟练度作为补偿。
【体验调整】
1.背包中的装备、技能可以直接赠送给武将，并提升关系。
2.拜访中赠礼所提升的关系是直接赠送的两倍，并随着道具品质而提高。
百度贴吧：英雄黄昏
QQ交流群：1139344255
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