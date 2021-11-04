第五章制作开始 / 欢迎加入制作组

大家好，《沙雕之路》第五章的制作开始了，我们有以下几件事向您汇报：

1 如果您擅长角色建模 / ue4地编，请与我们联系，一同进行后续游戏开发工作。可线上外包，可线下（工作地点东莞松山湖，明年起）；欢迎发送作品集及个人介绍到463908389@qq.com详谈。

2 第五章的制作一旦开始，工程便不能打包。目前很多人第四章已通关，如无恶性bug，这是第四章最后一次bug修复。（小bug不改了，恶性bug请直接联系我）

3 给大家讲一个有点长但一直想说的故事：

两年前，我们发布了沙雕之路第一章，游戏纯粹是胡做的，上线前一周，还没定主线，于是在只有一周就要上线的情况下，我们拍脑门定了一个买海蜇的主题。我们诚惶诚恐，觉得没人玩这破游戏，但没想到游戏上线后还有很多玩家喜欢，让我们深感欣慰。

于是第二章我们粪发图强，绞尽脑汁，开始好好编剧情，但我们不会编啊，也没有长远目光，就干脆放弃吧，又水了一章。（如果您仔细分析您会发现，第二章除了沙雕大爷死了，买海蜇的故事并没有什么实际进展）

第三章的时候我们决定再也不能这样过了！这怎么能对的起垃圾游戏玩到第三章的玩家和粉丝呢？于是我和虚老师激情聊天，宏大叙事，什么npc反抗什么之类的，各种反转励志泪目挖坑伏笔。但是第三章是说不完的，这些要在第四章圆。

但是第四章的时候我们一做，发现完全不是那么回事。因为剧情已经定好了，又有各种烂挖的坑要圆，所以无论是哪个角色，都身不由己。又要沙雕，又要有点意义，又要推动剧情，又要符合人物性格，又要说话接地气，既要照顾新玩家，又要照顾老观众，这完全是在有一万种可能里找唯一的那种可能。这给我们的制作带来了极大的难度，无论是制作者还是游戏里的角色，都疲于奔命，失去了灵魂。我时常想，为什么一定要励志呢？一定要泪目呢？为什么一定要燃呢？但是很可惜，故事已经定下来，我们为了做出泪目励志燃的情节，编了很多不存在的不合理的剧情。这违背了故事的原理和人物的真实，一点都不够敷衍，很不好。

但最后无论如何，第四章做完了，半途的故事不管填的合理不合理，也好歹填上了。在第五章，丁德成的好友都死掉了，丁德成会变成一个人，开始全新的旅途，全新的故事。

老观众都知道，一个人的沙雕之路才是真正的沙雕之路，沙雕之路最大的特色就是它不是个纯游戏，而是充满生活气息的一部……什么呢？我说不出来，但是您一定懂的，对吧。在制作第四章的一年里，我总会盼望制作第五章的日子。没有固定的剧情，没有任何束缚，我可以从生活里找各种剧情，而不是每天坐在电脑前强行编故事。

所以，第五章我们更改了开发模式，先积累素材，寻找原型，再创造故事，再制作游戏，这样就可以最大限度的放飞自我。这样的故事才是活的。

所以综上所述，第五章的开发速度会放缓。请耐心等待游戏的最终章。

（没想到吧，说了半天废话是想铺垫这个.jpg）

（也不排除第五章内容过多，再做个尾声的可能）

（不过跑路就没必要了，再做完一章游戏就能转正式版了，我们怎么能跑路呢？）

说了这么多，最后一句话总结：

如果您会角色建模，请发送作品集及个人介绍到463908389@qq.com 详谈。

补充故事：

第四章发布后，家人住院，我在医院做了3个礼拜的陪护。护士的辛苦，病友的乐观，医院痛并快乐的日子给我留下了深刻的印象。

大家来自五湖四海，各个行业，虽然各有疾病缠身，但是有说有笑，言语间透露出的人间烟火气给了我极大的触动。

我想这应该就是沙雕之路第五章该有的样子。

4 本次更新修复BUG列表：

（1）4d 章鱼石头地形卡

（2）鲜花大道植被消失

（3）C盘寻找酸菜鱼任务完成后继续对话卡死

（4）第三章梯子可以直接到811

※ 在第四章里，丁德成回到三次元的剧情，有巨大问题，挺不合理。但目前暂时改不了。第五章做完之后，会根据第五章剧情到时一起改。