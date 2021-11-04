墲人之境更新维护 11-04

调优
· 优化冒险者中了金玲终极技能时的提示，告知冒险者如何规避伤害
· 调整公告页面呈现颜色
· 柳城体力恢复速度轻微降低
· 手机描述优化
· 降低都统普通击中冒险者后擦刀的移速
· 提升冒险者被都统击中后的加速时长
· 优化金玲乐伶终极技能生效扣血时的提示
· 优化锦衣卫释放终极技能时不会再被火盆中断
· 优化锦衣卫终极技能不会被工兵铲，弩箭，古剑，飞踢打断
· 调整寻龙罗盘、星盘使用范围缩小
· 调整局内背包掉落急救包治疗一格血
· 地图中血灵芝刷新点优化(更多位置刷新)
BUG修复
· 修复QTE失败后会有爆点提示BUFF描述为黑(空)，添加失败动作声音提示
· 修复章大海破译减速效果未生效
· 修复锦衣卫飞燕斩道具描述错误
· 修复金玲乐伶攻击未击中冒险者会增加能量的BUG
· 修复使用星盘后，会导致专属道具罗盘不走循环段
· 修复交互提示错误的问题
· 修复守墓人不可翻越封印窗户
· 修复道具UI出现重叠问题以及展示逻辑调整
· 修复锦衣卫释放终极技能被火盆击晕无法操作的问题。
· 修复倒地冒险者还会生效金玲乐伶的终极技能
· 修复鬼市未刷新爆魂铃图纸
· 修复画皮分身没有攻击力
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