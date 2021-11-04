墲人之境更新维护 11-04

调优

· 优化冒险者中了金玲终极技能时的提示，告知冒险者如何规避伤害

· 调整公告页面呈现颜色

· 柳城体力恢复速度轻微降低

· 手机描述优化

· 降低都统普通击中冒险者后擦刀的移速

· 提升冒险者被都统击中后的加速时长

· 优化金玲乐伶终极技能生效扣血时的提示

· 优化锦衣卫释放终极技能时不会再被火盆中断

· 优化锦衣卫终极技能不会被工兵铲，弩箭，古剑，飞踢打断

· 调整寻龙罗盘、星盘使用范围缩小

· 调整局内背包掉落急救包治疗一格血

· 地图中血灵芝刷新点优化(更多位置刷新)

BUG修复

· 修复QTE失败后会有爆点提示BUFF描述为黑(空)，添加失败动作声音提示

· 修复章大海破译减速效果未生效

· 修复锦衣卫飞燕斩道具描述错误

· 修复金玲乐伶攻击未击中冒险者会增加能量的BUG

· 修复使用星盘后，会导致专属道具罗盘不走循环段

· 修复交互提示错误的问题

· 修复守墓人不可翻越封印窗户

· 修复道具UI出现重叠问题以及展示逻辑调整

· 修复锦衣卫释放终极技能被火盆击晕无法操作的问题。

· 修复倒地冒险者还会生效金玲乐伶的终极技能

· 修复鬼市未刷新爆魂铃图纸

· 修复画皮分身没有攻击力