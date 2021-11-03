Beta 0.5.0 Update1

此版本整体调整了游戏数值，极大地加强了游戏的可玩性，以前的存档无法兼容，玩家老爷们可以回溯到以前的版本，继续游玩之前的存档。

如何回溯到老版本？ 右键游戏->属性->测试->选择“preversion”

Fixed:修复战斗卡死的bug

Modify:城市建筑的数值调整

Modify:人物死亡概率降低

Modify:历史名人的能力稍微降低

Modify:兵种克制的数值调整

Modify:城市地形修正的数值调整

Modify:调整学说的技能数值

Modify:城市资源分配，以及数值调整

Modify:调整建筑等级上限,不同建筑的上限不同

Modify:军队数值调整，军队种类简化，特殊兵种暂时屏蔽，后续会再作追加

Modify:军队战术数值调整

Modify:战斗目标数值调整

Modify:外交：调整关系的数值调整

Modify:科技数值的整体修改

Modify:贸易商品的垄断加成的数值调整

Modify:调整城市开发度上限，原先是10级，现在改为30级，提高种田玩家的上限

Modify:掠夺数值调整

Modify:延长商品的价格趋势

Modify:借贷系统的数值调整,提高借贷金额

Modify:冗余度调整

Modify:游戏初始属性的修改，提高人力恢复速度，提高威望的重要性

Modify:政府官职的数值修改

Modify:军队数值调整，军队种类简化

Modify:事件收益和平衡性调整

Modify:防御建筑不再需要科技的解锁

New:新增学说：周礼，杂家，小说家

AI:AI不会拒绝玩家赠送的土地

Cost:镇压叛乱从政令改为金币消耗

Cost:学说增加支持率的消耗改为金币，原先是威望，单次的支持力度也同时增加

Cost:开发城市的消耗从政令改成金币

UI:招募人物的通知显示会预判有无合适人选

UI:隐藏人物界面的监禁按钮，此功能用处不大，暂时去掉

UI:默认不显示行政图，提高兼容性，提高加载速度

System:去除建造和升级建筑的时候的操作限制

Fixed:修复战斗场景没有跳字的问题