2021年11月2日 更新说明

【体验调整】
1.新增“经商”玩法，可在城池的市场中买卖货物，赚取差价。
2.增加商店一键购买功能，更方便囤积货物，以便在市场中卖出。
3.优化陈情需要的药品或装备的跳转体验，更方便买到道具。
4.强化议政中无法选择战争的提示。
5.削弱大部分名将事件的打击效果。
6.优化其他细节。
百度贴吧：英雄黄昏
QQ交流群：1139344255
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2.增加商店一键购买功能，更方便囤积货物，以便在市场中卖出。
3.优化陈情需要的药品或装备的跳转体验，更方便买到道具。
4.强化议政中无法选择战争的提示。
5.削弱大部分名将事件的打击效果。
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