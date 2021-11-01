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英雄黄昏 update for 1 November 2021

2021年11月2日 更新说明

Share · View all patches · Build 7637646 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

【体验调整】

1.新增“经商”玩法，可在城池的市场中买卖货物，赚取差价。

2.增加商店一键购买功能，更方便囤积货物，以便在市场中卖出。

3.优化陈情需要的药品或装备的跳转体验，更方便买到道具。

4.强化议政中无法选择战争的提示。

5.削弱大部分名将事件的打击效果。

6.优化其他细节。

百度贴吧：英雄黄昏

QQ交流群：1139344255

Changed files in this update

英雄黄昏 Content Depot 1754721
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