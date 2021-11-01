《归路：见证》1.65数值调整

淘金宝箱装备数值削弱调整：
关于淘金宝箱内的装备一直都是我关注的对象，在累积了大量数据之后，数据显示淘金宝箱内的武器装备已经影响到了游戏本身的游戏性。甚至超出了一些高难本制作出的装备。这与设计之初的理念极其不符。
所以，在本次更新之后，淘金宝箱内的装备数值将大幅削弱。（以获取的装备不会受到影响）
武器：
冰之绝响：物理攻击力：160 → 90 行动力：25 → 15 穿透：50 → 25 最大生命值：150 →100
大元素使的手杖：魔法攻击力：160 → 100 最大法力值：300 → 200
罪业之剑：最大生命值：500 → 275 TP恢复：5% → 2% 移除了穿透属性
暴君权杖：更改为单手杖 物理攻击力：50 → 20 魔法攻击力：225 → 120 行动力：20 → 5 穿透：30 → 10 最大法力值：250 → 100
智能核心动力战斧：物理攻击力：200 → 125 穿透：25 → 15 最大生命值：250 → 150
狩猎人的重弓：更改为单手武器 物理攻击力：125 → 70 穿透：35 → 10 移除了暴击回避率 额外行动概率：75% → 50%
防具：
破黑：物理防御力：60 → 40 魔法防御力：50 → 35 最大生命值：250 → 100 全回避率：10% → 5%
修行者之靴：物理攻击力：75 → 50 移除了穿透属性 物理伤害减免：20% → 10%
骇人：移除了装备的基础属性
践踏者：穿透：60 → 50
充盈能量护甲：最大生命值：750 → 500 护盾生命值：3000 → 2000 移除了属性抗性
冰刃之行：物理防御力：30 → 20 魔法防御力：20 → 10 冰抗性：20% → 15% 移除了行动力百分比加成 状态【冰刃滑行】的持续回合：3 → 1
饰品：
命运轮盘：移除了行动力和穿透的加成 最大生命值：80 → 100
小纹盾：物理防御力：45 → 40 魔法防御力：25 → 20 移除了魔法回避率和穿透
生命链接：队友承担的总伤害值：150% → 120% 魔法攻击力：80 → 100
背叛的诅咒：物理防御力：60 → 50 魔法防御力：35 → 25 最大生命值：350 →250
旧加尔冯宁通用控制核：移除了防御属性、行动力和穿透
猎人之辉：物理攻击力：25 → 15 魔法攻击力：50 → 30 魔法防御力：8 → 10 移除了行动力、最大生命法力值加成
双手武器宝珠位调整为：灵魂结晶+宝珠孔+宝珠孔
单手武器宝珠位调整为：灵魂结晶+宝珠孔
防具宝珠位调整为：宝珠孔
更换了游戏的字体
Changed files in this update