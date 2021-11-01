《归路：见证》1.65数值调整

淘金宝箱装备数值削弱调整：

关于淘金宝箱内的装备一直都是我关注的对象，在累积了大量数据之后，数据显示淘金宝箱内的武器装备已经影响到了游戏本身的游戏性。甚至超出了一些高难本制作出的装备。这与设计之初的理念极其不符。

所以，在本次更新之后，淘金宝箱内的装备数值将大幅削弱。（以获取的装备不会受到影响）

武器：

冰之绝响：物理攻击力：160 → 90 行动力：25 → 15 穿透：50 → 25 最大生命值：150 →100

大元素使的手杖：魔法攻击力：160 → 100 最大法力值：300 → 200

罪业之剑：最大生命值：500 → 275 TP恢复：5% → 2% 移除了穿透属性

暴君权杖：更改为单手杖 物理攻击力：50 → 20 魔法攻击力：225 → 120 行动力：20 → 5 穿透：30 → 10 最大法力值：250 → 100

智能核心动力战斧：物理攻击力：200 → 125 穿透：25 → 15 最大生命值：250 → 150

狩猎人的重弓：更改为单手武器 物理攻击力：125 → 70 穿透：35 → 10 移除了暴击回避率 额外行动概率：75% → 50%

防具：

破黑：物理防御力：60 → 40 魔法防御力：50 → 35 最大生命值：250 → 100 全回避率：10% → 5%

修行者之靴：物理攻击力：75 → 50 移除了穿透属性 物理伤害减免：20% → 10%

骇人：移除了装备的基础属性

践踏者：穿透：60 → 50

充盈能量护甲：最大生命值：750 → 500 护盾生命值：3000 → 2000 移除了属性抗性

冰刃之行：物理防御力：30 → 20 魔法防御力：20 → 10 冰抗性：20% → 15% 移除了行动力百分比加成 状态【冰刃滑行】的持续回合：3 → 1

饰品：

命运轮盘：移除了行动力和穿透的加成 最大生命值：80 → 100

小纹盾：物理防御力：45 → 40 魔法防御力：25 → 20 移除了魔法回避率和穿透

生命链接：队友承担的总伤害值：150% → 120% 魔法攻击力：80 → 100

背叛的诅咒：物理防御力：60 → 50 魔法防御力：35 → 25 最大生命值：350 →250

旧加尔冯宁通用控制核：移除了防御属性、行动力和穿透

猎人之辉：物理攻击力：25 → 15 魔法攻击力：50 → 30 魔法防御力：8 → 10 移除了行动力、最大生命法力值加成

双手武器宝珠位调整为：灵魂结晶+宝珠孔+宝珠孔

单手武器宝珠位调整为：灵魂结晶+宝珠孔

防具宝珠位调整为：宝珠孔

更换了游戏的字体