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觅长生 update for 1 November 2021

【稳定版本0.9.1.94/测试版本0.9.2.294】11.1更新公告

Share · View all patches · Build 7635567 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

Bug修复：

  1. 修复了有些对话中林沐心的形象会消失的bug
  2. 修复了有些对话中对话人物变成旁白的bug
  3. 修复了星河的修士在传音符时会提到师弟的bug
  4. 修复了300年能遇到星宫代宫主的bug
  5. 修复了漩涡余生任务中会错误地增加魏无极好感度的bug
  6. 修复了星铃儿承诺会给化神丹药丹方却没给的bug
  7. 修复了有些对话中缺少称呼的bug
  8. 修复了奇门绝魂阵中部分文案逻辑错误的bug
  9. 修复了奕星终局中一段旁白出现了2次的bug
  10. 修复了奕星终局中选择留在林府后无法与林沐心交谈的bug
  11. 修复了“奇门绝魂阵”后星铃儿赠送的物品与描述不符的bug
  12. 修复了一些环境下星凝身份错误的bug
  13. 修复了亿些文案用词错误

今日恐怖故事：

羽毛昨天去迪士尼了 → →

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。

如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。

官方QQ群：

觅长生-升仙台（官方一群）：908385158 （已满）

觅长生-斗法台（官方二群）：759875274 （已满）

觅长生-东石谷（官方三群）：1045590922 （已满）

觅长生-逸风城（官方四群）：927196001（已满）

觅长生-武陵城（官方五群）：787138498（已满）

觅长生-天星城（官方六群）：603856248（已满）

觅长生-云汐城（官方七群）：1014043596

游戏官方论坛：

3DM论坛觅长生专版

百度贴吧觅长生吧

Changed files in this update

觅长生 Content Depot 1189491
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