【稳定版本0.9.1.94/测试版本0.9.2.294】11.1更新公告

Bug修复：

修复了有些对话中林沐心的形象会消失的bug 修复了有些对话中对话人物变成旁白的bug 修复了星河的修士在传音符时会提到师弟的bug 修复了300年能遇到星宫代宫主的bug 修复了漩涡余生任务中会错误地增加魏无极好感度的bug 修复了星铃儿承诺会给化神丹药丹方却没给的bug 修复了有些对话中缺少称呼的bug 修复了奇门绝魂阵中部分文案逻辑错误的bug 修复了奕星终局中一段旁白出现了2次的bug 修复了奕星终局中选择留在林府后无法与林沐心交谈的bug 修复了“奇门绝魂阵”后星铃儿赠送的物品与描述不符的bug 修复了一些环境下星凝身份错误的bug 修复了亿些文案用词错误

今日恐怖故事：

羽毛昨天去迪士尼了 → →

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。

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