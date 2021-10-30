10.30更新2w+字/一星手下二次突破/入宫剧情修改等等

师爷们好，本次更新详情如下：

-又添了2万+字

-修改选秀入宫和祭祀剧情，不再与岳治产生争议交集

-【宫花寂寞红】宫装皮肤改为通过成就积分兑换

-更改特殊成就【宫花寂寞】的奖励与获取方式（只需触发3人主动站出来的剧情即可，无需同意进宫）

-结局【乱世人】不再算在黎双双的生生世世要求中，不完成该结局也能照常获得生生世世成就

-为黎一一和秦嫫儿增加二次突破，三项属性上限300→500

-增加【及时伞·宋娘子】系列任务（共14个新的特殊事件）：栗子糕、黎一一、秦嫫儿可以通过完成该系列务额外再提升150~200点武功上限，至此所有手下的武功都可以达到700平均标准

-总共增加12个栗子糕、黎一一、秦嫫儿的非攻略个人结局

-第一次看完所有新手教程后，引导将自动关闭（可在左上角帮助界面中随时开启）

-中文输入法状态下按s快存键不会再触发截图

-名单任务补全部分手下的分支对话

-小厮卖吴氏的剧情选择出价1000金钱后仍有继续加价的选项

-去掉攻略吴氏需要选择“自然是你更好看一些”的条件

-修改部分非攻略个人结局

-优化部分文本

-修复所有已知bug与错别字

【后续更新计划】

-适当为攻略女主增加乞巧节后的互动功能

-为可收集手下增加其它获取方法，让不看攻略的玩家拥有更良好的体验

-增加多分支总结向的全员番外，好让玩家了解结局后手下们与师爷的互动

-一些护肝功能

-多周目+已有财源滚滚成就+符合财神条件必得【天选之子】特殊成就

-使部分与数值无关的成就在无敌模式中也可以获得

-诸多操作、关键词提示、引导、UI方面的优化

-研究如何让玩家切换对话文本字体，缓解眼睛疲劳