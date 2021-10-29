【稳定版本0.9.1.92/测试版本0.9.2.292】10.29更新公告

更新：

新增了林家与星宫故事线的第四段剧情

这一段剧情发生在很久很久之后的第450年。

林沐心偶然之间发现了一处秘境，便邀请你一同前往探索，从而又牵扯出了一连串的意外。

在这一连串事件尘埃落定的时候，林家与星宫的剧情也就此暂告一段落。

由于这一段剧情有不少支线分支，在前期的一些选择会给结局带来不同的影响。

所以在这周我们对剧情分支的关键节点进行了一些优化，在适当的地方添加了一些对不同选择会带来的结果的分析作为指引，并且在这些剧情中也增加了星铃儿和星凝的好感度奖励和惩罚作为反馈提示。

同时也对剧情的结局进行了补充，完善了不同分支下的剧情结局，并对剧情最后的人物状态进行了优化，现在即使在不同的分支结局下，星铃儿都是可交互状态。

继续更新场景美术效果

这次更新了武陵城灵药堂的场景。

Bug修复：

修复了长老驻守任务会出现未知生物的bug 修复了NPC释放乱刃会导致半边屏幕紫色的bug 修复了白灵冰对话中炼制灵舟选项没有反应的bug 修复了宁州古迹空间裂隙中有一个地点没有强制移动的bug 修复了雾相化身一局只能使用一次的bug 修复了部分已知对话中人物错误的bug 修复了部分已知文案错误

本周碎碎念：

“这结局保熟么？”

“我专业策划能给你生剧情？“

“撒日朗！撒日朗！“

下次长线剧情还是写完再更吧(:з」∠)

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游戏并未完成，现在尚处于抢先体验阶段，游戏内容还在不断的开发中，所以不可避免地会出现一些bug和内容缺失。

如果发现Bug、或者对游戏有什么意见和想法的话，可以到群里找管理或者到论坛发帖。

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