不可以瑟瑟！万圣节特惠和更新

10月28日更新内容：

·追加了战败画面

·含1张大破立绘

·新的过渡音效

·战败tip提示

·提升了战车的攻击曲线

·解锁酒馆小僵活动和四星兵种僵尸

·修复死亡有小概率变更小人图的bug

更新日志：

10月27日更新内容：

·更新了屏幕中下方显示的敌人总血量血条

·替换部分图片素材（大地图图标）

·更改女仆立绘

·增加强化到顶时额外提示

·修复军营过百、商店金币过百万的文本重叠问题

·增加商店礼品点击范围

10月26日更新内容：

·万圣节打折活动更新预告，现在可在酒馆看到NPC（新兵种、新NPC、新敌人、新图）

·增加维拉剑气小技能

·强敌乱斗额外赠送一个灵魂宝盒（新道具、自选魂）

·修复了连续强化金币不足却可以继续强化的BUG

·修改DLC角色初始等级上限为30

·修改部分音效

10月25日更新：

·更新游戏窗口标题描述，“退出请等待几秒待steam上传存档”

·更换了出征界面所使用的大地图素材

·修复了城市内购买天降宝札产生的崩溃BUG

·等级上限时使用记忆不再消耗道具

10月24日更新：

·追加了批量分解/卖出未强化的装备（也就是用这个选项的话，强化1级就相当于锁装备了）

·强化到顶时额外提示

·放置战场大招AI优化

·一些细节说明优化

·提升眷族血量

·修复一个统率强化计算BUG

10月23日更新：

·优化强化操作，可连续强化不返回上一级界面

·邀请函可兑换强者的记忆

10月22日更新：

·新获取的装备将在图标上显示“新”，以方便识别

·修复BUG

·修改魔神之力效果（附近有敌人时直接使用）

·增加一些文本（提示纯属娱乐）

10月21日更新：

·优化部分AI、优化英雄之间碰撞（开局5秒无碰撞）

·修复文本、优化地形（市镇地图中可能卡人的角落填充）

·优化操偶开大AI

10月20日更新：

·更新家园中的军营建筑，可用于存放士兵

·无尽额外奖励改为3轮一次

·更新逃跑撤退指令触发15秒后将撤离战场

·增加好感度显示、更多反馈提示（99好感就是结婚或者羁绊状态）

·追加装备命名道具（工房可制造、自定义命名主角身上的装备）

·修改boss魂上限为999

·神话碎片改为可卖

10月19日更新：

·当等级较高遇到大世界贼匪时，会选择逃跑而不是打劫

·修复、调整了部分问题文本

·修复了贤者没有变成999上限的问题……

·商店装备将优先刷出未持有的装备

·移除了六星能力女神祝福对自身无效的描述和效果

10月18日更新：

·商店的女仆更新了“投资商店”选项，花费金币和物资，

即可升级商店，使其解锁更好的商品列表（限购可出传奇箱子、商品可出红装）、以及解锁更多期货上限

（期货上限初始改为100，满级后为400，原版默认200）

·更改贤者的记忆的上限为999（蓝色记忆，放置战场经验掉落之一）

10月17日更新内容：

·增加了一些说明提示（放置战场战败提示）

·将“坚守”命令改为了“跟随”

·实验室更新魔力物资互换

·优化了合成时上下按键

10月16日更新内容：

调整了高难挑战的难度曲线，

加入了高难随着通关次数提升难度的机制（但也存在提升上限）

降低了远古石板镜像的挑战门槛，提升了龙神的难度上限，平滑两个高难之间的过渡体验，

还没全成就的可以试试看了。

10月15日更新内容：

·修复了分解全部品质会分解掉红色能力的BUG

10月14日更新内容：

·增加了感悟兑换能力中新道具【技能书】可用于兑换额外技能点

·修复了传奇箱子单抽没问题，但在十连时保底没有触发的BUG……

·修复了主角、魅魔、阿塔拉等AI如果初始能量过高则会开局空大的问题

·修复、增加了一些说明

10月13日更新内容：

·增加了传奇箱子的保底机制

·更新新手教程改为了图文教程

·增加一些说明和修复一些BUG

·之前有几秒钟操作失误，可能有极少人刚好更新存档被重置，

但解决方法很简单，去游戏目录、www\save找到自己的(back)文件，覆盖掉那个没有back的就行了。

也可以参考上面的疑难杂症解决

10月12日更新内容：

这波更新有点大，一直连夜肝

·新增六星英雄【魅魔奥克塔薇】一位魔武双修的角色，拥有群体削弱对方命中回避特效的绝招

·新增绝喵+5以后的彩蛋，绝喵竟然会变成全新的英雄和拥有全新的立绘……？

·新增了竞技场道具兑换，达到一定排名后可以兑换传奇宝箱

·新增兵种【重装猫娘】，穿着重甲的猫娘虽然没有那么可爱了但是更能抗了

·新增了推荐信的批量使用

·新增了无尽爬塔每5轮之后额外宝箱奖励

·修复BUG

·增加了每日挑战、强敌乱斗完成后的说明变更

10月11日更新内容：

·修改了标题音乐和龙神战音乐（新买的授权，之前这俩是CC0公用素材和Rpg软件附赠素材）

·增加了I键快捷键打开物品界面

·修复了断电之后作者电脑短路和电压故障的问题（今早就跑去找人修了……）

·修复绝喵新特性的一个BUG

·修复开箱概率触发界面停留的BUG

·修改了上方资源引导说明的判定高度，防止误触

10月10日更新内容：

·米娅喜提加强（米娅的大招将额外恢复200%精神的生命）

·绝喵喜提加强（独立的头像和立绘、以及拥有唯一特性，属性中可见，结算5%概率提升挂机奖励）

·增加了上方资源的引导说明，点击会弹出资源说明和获取途径

10月9日更新内容：

·增加了敌我伤害颜色区分（敌人的伤害将呈现蓝色）

·修复了拉薇妮亚对练时召唤物阵容的问题(会帮助主角打)、修复了一个通行问题

·修改了军粮的上限算法(上限变为总人数+人口20%/最少+10)

·优化互动（右键可打开菜单、以及购买大量时优化操作）

·增加显示（城市事件中如果队伍中有英雄血量过低会多一行提示）

·提升了酒馆的经验掉落

·修复了某次版本更新后城市商店可以反复进入刷神器的问题

·修复了沙漏出现提示却不给钱的问题

10月8日更新内容：

·增加了挂机收益(提升战利品、金币、以及经验中将出现贤者的记忆)、英雄放置任务收益(大多都翻了一倍)

·修复bug

·增加了初次游戏时的教学出征，并且送了个流浪骑士

·移除了boss战前的预警动画

·增加了一个新手指引内容

·新增更多说明，例如物品说明中的获取途径

10月7日更新内容：

·降低了远古石板的兑换价格（99→50）

·优化了使用推荐信和送礼（全英雄使用推荐信可以加速、以及物品使用完推荐信和送礼后会回到物品界面）

·更改了成就图标（将白底改为了黑底）

·修复了全英雄满了之后保底只出红的问题（难怪五星英雄更难+5）

·优化显示（解锁的高级箱子将优先放到前面）

在队伍界面中增加了星级显示

·修复已知bug（貌似草原地图200人战会有人数溢出）

·增加神殿强化护符（强化必定成功，可以最大持有10个）

·修改部分说明

·调整每日挑战的难度曲线（降低下限，提高上限）

10月6日更新内容：

·修复了沙漏金币获取数量不对的BUG

·增加了强敌乱斗的难度曲线与限制（目前需要通过高级才能进入）

·修改了一些道具的说明

·修复了大地图切换回主城的一个显示BUG

·把主城（回城/退出）选项里的手动保存加回来了

·加入大世界的小地图（左上角那个图标进入）

·修复了配置界面中使用QE切换英雄时，绝招没有变更的显示BUG

10月5日更新内容：

·调整优化了部分英雄的AI（卡莉、泽田、奥尔玛、特蕾）

·修复了一些BUG（工房esc跳到批量分解修复、天赋/英雄加强属性与灵药冲突修复）

10月4日更新内容：

·修复了一些bug

·新增了一个英雄空位，现在总英雄人数是4~7人

·新增了一个红能力、增强部分红能力

PS：10月5号晚上10点将开启折扣(32→24)

10月3日更新内容：

·追加了一些说明

·提高了精英怪魔物之魂的掉率

·修复了龙神战卡位的问题

9月29日更新内容：

·进一步优化开箱，追加了装备箱子持有5个的50连判定，

还有道具箱子持有10个的十连判定。

9月28日更新内容：

·更新了一个新的红能力和部分红能力的效果

9月27日更新内容：

·更新了新的高难挑战还有红能力的获取

使用99个感悟进行传奇能力兑换时，可以选择兑换远古石板，

之后进入新的镜像挑战高难中，将掉落神话碎片以供兑换红色（六星）能力。

9月26日更新内容：

·现在已经可以看到士兵属性了，根据统率和强化实时变动

·修改了一些初期的道具和军队，使得开荒难度稍微降低一些

·修改了一些细节和数值显示的bug

·修复了版本更新之后军粮消耗剧增的bug

·最后吐槽一下，最近不知道咋回事，神特喵检修断电大半天，然后又事故断电几小时，还是连着来，妈耶！

9月23日更新内容：

·调整英雄曲线（增强属性）

·修改一些细节

·优化英雄巴恩的AI

9月22日更新内容：

·在配置界面中增加了Q/E切换角色

·修改了战斗掉落奖励（现在除了战利品外还可以掉落金币和经验，有三种掉落可能）

·↑追加一个补丁修复了以上功能掉落数量错误的问题

·增加了金币获取、以及初期的金币数量

·修复了低概率遇到卡屏的BUG

9月20日更新内容：

·修复了手操下部分技能无法追踪的问题

·修改了灵药上限（提升）

·提升了米娅、格洛里、拉薇妮亚的施法速度

9月19日更新内容：

·修复一些Bug

·优化窗口位置和优化一些细节（商店物品说明窗口、装备说明窗口、背包开箱等）

·为战车、泽田两名英雄追加了瞬步动作(就是闪一下快速靠近敌人那个动作)

9月18日更新内容：

·现已更新新模式【强敌乱斗】，听说很多人想与女武神或是其他boss勾肩搭背

·修复了龙神战有概率遇到退回的BUG

9月17日更新内容：

·好消息！大幅度优化了开箱，装备开箱将优先开出玩家未拥有的装备

·修复了队列显示的BUG（有时会不显示英雄小人）

·调整窗口

9月16日更新内容：

·调整、优化了一些细节内容（例如邀请函邀请英雄时，已有的直接无法兑换）

·优化了出征窗口

9月15日更新内容：

·新增了道具月饼，还有酒馆的新NPC“吉祥物”

·修复了一些BUG、加大了副官、主角BUFF的范围

·修复了一些判定（人偶变身追踪、枪技能初始能量）

·社区物品已经发布，目前可以集卡合卡了！

·增加了一些提示

·优化了背包开箱，背包开箱会返回背包界面

·增强召唤物眷族

·优化窗口（强化界面、取名界面）

·修复了手操更新后战斗道具使用无间隙的BUG

·增加了感悟可兑换经验道具

·修复了月饼可以无限吃的BUG（……）

·增加了中键道具和更新了一些教学里的文本

·强化/分解装备界面中，英雄身上的装备将显示“（装备中）”

9月14日更新内容：

·现已更新【完全手操】，在手动模式下，WASD移动，左键攻击右键绝招Q道具

·修复了一些BUG、以及增加了一些提示

·修复了重置部分装备导致数值叠加的BUG

·增加了主城状态下，游戏菜单→回城的退出游戏选项

·更改了战斗界面的UI

提示：设置里可以更换战斗时默认自动还是手动。。。

9月13日更新内容：

·大世界更新，追加了各大主城附近的迷之水晶（用于重置大世界和提升大世界难度）

玩家的势力值也可以提升到更高了

·增加了大世界的难度曲线，各个地方的难度将不一样

·修复了技能疾风之势无法作用的BUG

·增加、修改了攻城后的一些文本

·修复了小镇跳过战斗的BUG

·增加一些提示（例如合成界面的数量调整）

·调整大世界奖励

·强化目前可以强化人物身上的装备且过滤强满装备

9月12日更新内容：

·追加了无尽战场挂机的资源选择（也就是可以定制化挂机了，缺什么挂什么）

·增加、修改了一些提示（例如DLC英雄将会显示+5、结婚戒指会提示最大99等级）

·修复了设置中点击音频无法切换到0%的BUG

·修改装备排序（强化界面），强化装备优先级更高

·修复了一些错误文本

·增加了三种新的神器，主要为加防、精神，还有减攻加防加精神

·增加了十连开箱跳过时出现的红光

·调高了装备说明窗口的位置

9月11日更新内容：

·修改了标题文字信息、追加了更多帮助信息

（在标题上架了官方群和常见问题的解决方案）

·加强了【生命恢复】的效果，幅度为2→5

·修改了初始战斗规模为100单位

·修改了金币上限，后面加了一个9

·修复了一些显示问题

9月9日更新内容：

·增加了火魔法的判定范围

·增加了雷魔法的追踪距离和速度

·增加了配置界面显示的统率强化

·修复了可以卡BUG无限叠加装备属性的BUG

·紧急修复了因为修复↑这个BUG产生的新报错bug（新存档兑换、卸装备为空报错）

·修复了因为修复上上面那个BUG导致强化装备更换下来会导致强化等级清零的BUG

·在隐藏boss【龙神】战中加入了刷新士兵的机制，容纳不下的士兵会在之后逐渐刷出。

9月8日更新内容：

·进一步增强了开箱加速（跳过全部动画一键开完），并且增加了说明

·增加了批量分解、批量卖出全部品质的装备

·增加了实验室的市场采购选项（不用来回买素材了……）

9月7日更新内容：

·增加了一些引导内容和文本（虽然只有一点）

·制作了社区物品！目前已交于steam审核

9月5日更新内容：

·加入了魔法学院的新功能【重置装备】

消耗100魔力/100物资，可重置、生成兑换池中的未拥有、未穿戴的装备属性，也就是所谓的洗池子。

（想要尽可能重置生成，可以把所有的装备都批量分解掉，再进行重置）

·修复了空格跳过诅咒的BUG

9月4日更新内容：

·增加备份存档的(back)文件

·增加了读取存档的问题检测与提示

·降低了血魔的吸血倍率，提高了血魔的血上限

9月2日更新内容（在憋大更新了）：

·更改了debug页面、报错页面的提示

·主城招募、城市事件处增加了出售选项

·修复了强化装备对低于强化等级的英雄不提供属性的bug

（这个其实是9月3日凌晨修复的，原本想做个装等的，结果写的代码过了几个月忘了）

9月1日更新内容（9月了！）：

·调整了剑气（原魔法，改为物理）、龙卷（原物理，改为魔法）的伤害类型

·修复了一些小bug，例如沙漏选择摁esc会自动扣除战利品刷新、竞技场有时战斗结束跳转地图等

·新增了道具【魔性之水】，可在实验室中制造，效果为变性、改名

31日更新内容：

·今天的更新居然是调整单位和英雄！

·龙骑兵的生命值大幅度提高（是真的大幅度！）

·米娅绝招提供的减伤增加10%（20%→30%）

·格洛里绝招让人偶变身时，人偶的属性会进一步提升（攻击、防御、精神均提升25%）

30日更新内容：

·修改了菜单界面的图标提高辨识度

·增加了龙神战的数据结算

·修复了命运硬币在城市内刷神器的BUG

·修改了【统率强度】的算法，改为了所有队伍里的英雄合计魅力加成

29日更新内容：

·在无尽模式继续挑战和无尽战场进入下一轮时，会储存一次数据以防意外丢失

·修改了部分词条的加成，但对已经生成的装备无效

28日更新内容：

·追加了标题ESC或者右键进入游戏设置并且弹出提示的功能

（关于显示不全的解决方案提示加入到了游戏中……）

·修改了猫娘的治疗特效（优化性能）和碰撞体积

（治疗特效改为了仅在治疗范围中心点播放一次特效，而不是被治疗就播放特效）

·修复了猫娘改碰撞后都叠在一起的问题

·战场规模最大已经改为【200单位】队里法师奶妈多又配置不好的慎开（）

·加入了新的道具【命令书】，代替了原本箱子里的2个邀请函作为新红道具，

效果为等同于一次沙漏，也就是2小时快速收益。

·修复了200单位在读档后变回100的问题

·修复了原初之雷类型错误的问题

27日更新内容：

·加强了DLC英雄的AI，还有一些存在的BUG

·修复了只要装备就能重复拥有的BUG

·修复了一些文本显示BUG

·现在可摁住鼠标来【批量使用】记忆、经验或其他道具。

26日更新内容：

·期货上限改为200（……）

·制作秘回复药的草药要求变为1个(之前要2个来回很麻烦……)

·降低雪地的亮度（太阳拳！）

·感悟改为可卖（红色能力我还没想好做啥）

·魅力提供的统率加成提高

·工房10级以后解锁固定红装（试水……）

·修复了城市事件靠反复买卖契约刷神器的BUG

·将挑战下的腐败者集团改为了死神之军（应要求……虽然可能提升了难度？）

·更新了古怪精灵事件题库，追加了十几道新的题目（间接降低了询问作者问题出现的概率……）

25日更新内容：

·修复魅力临时提高，人数溢出产生的一些bug

·修复妖精泉水（洗点）没有正确清空玩家天赋属性的BUG

·在结算奖励中，加入了经验道具（也就是记忆），难度越高给的越好

·修复了属性界面退出来是配置界面的bug

·加入了期货交易的【买入价格】祝各位老板更快更好更舒服的炒期货

·削弱了boss女武神（貌似不少人反馈这个太强了）

·追加了关于无尽饮品随机效果时的说明

·修改部分神器的效果和Bug(主要是名剑逍遥引起的充能Bug

·加入了羁绊戒指（效果等同于结婚戒指，但过程不一样……）

·调整了无尽模式的难度（加强）

·增加一个说明图片（wasd……）

24日更新内容：

·加入批量卖出

·修复关于时停的一些概率触发问题

·优化了一些人物的AI，修复了一些小bug

·修改了一些不清晰的文本，如霸者契约的效果

23日更新内容：

·现已更新开箱加速（要点一下）、批量分解

·修改部分地图建筑物和应要求更改龙卷风的特效

·修复了在低难度下可能遇到的直接结束战斗bug

·降低了神殿中运势护符需要的好运

·限制了无尽高难度下个别敌人闪避过高（说的就是你始祖）

·修复了治疗量文本中的一些错误，就是那个.0000000000001

·大幅度优化了队友的碰撞问题、以及优化AI、优化治疗AI

22日更新内容：

·新内容与玩法机制，将【挑战】改为了【每日挑战】，

追加了动态难度和特殊机制玩法，以及每日的首次通过将有额外奖励（英雄的记忆

·修复使用沙漏，限购商品种类不刷新的问题

·修复了时停的一些问题，以及将时停去除buff效果，让已方英雄单位可在时停中活动

·修复了期货如果跌到10以下就涨不动的问题（？）

·扩大了一点大成功判定的范围

·修复了一些文本问题

·修改了低级兵种的碰撞体积，提升主角、英雄走位空间

21日更新内容：

·优化英雄AI、修改城镇地图的敌人出生点以优化战斗体验

·增强英雄巴雷德

·优化治疗AI，现在治疗AI会尽量跟上大部队、前排

·晚上7点20分紧急修复晚上7点存档问题……遇到的请找作者补偿

·消耗战利品使用沙漏的使用次数改为了无限

20日更新内容：

·修复了无尽模式下的错位问题

·修复了眼魔王有时候会卡位卡住其他单位的问题

·优化了治疗的治疗效果，变为对着前方一定距离进行治疗，使其更容易治疗到前排

·优化了一些事件中的食物、军粮获取，队伍里人数越多，获得的额外食物越多

·增加了高难度下任务的奖励

·增加了沙漏（快速收益）的使用次数，可消耗战利品额外使用一次。

·修复了沙漏不会刷新限购商品的问题

·增加了在开战之前，【敌人类型】的显示

·修复了今天某个版本更新之后无尽第三轮之后黑屏的问题

·修复了因为修复bug导致的新bug，卸下装备消失的问题（啊这

·修复了特殊情况下单位变成负数的情况

17~19号的更新：

·削弱挑战事件，尤其是初级难度下的挑战事件敌人列表

·移除了部分地图的障碍物，使其更适合作战，更难卡位

·在随机地图里去除了一些太小、容纳不了太多单位的地图，现基本都能容纳最大战斗规模

·优化了角色AI，优化了所有单位的判定时间，以及专门优化治疗、米娅、召唤等

·新增休息事件里士兵强度和英雄训练的显示，耐药性的显示，美德的显示

·新增了一些debug机制(如卡图处理)，新增机制无尽模式下继续挑战可以获得资源产出

·修复了一些神器的文本，以及一些效果(如饥荒诅咒与仙米效果的处理)，及神器单位变为优先上场

·新增了高难度下的高级宝箱、传奇宝箱，爆率和物品范围比原本的迷你宝箱更高

·新增了酒馆的酒保，可以变更酒馆委托的难度，并提高酒馆的委托奖励

·修复了部分英雄使用邀请函之后被初始化的问题

·修复了主角阵亡后，有概率触发队列位置错乱和技能树变空的问题

·修复了部分建筑在升级时文本描述错误的问题

·修复了援军的问题，以及弓箭兵用枪近战的问题(?)

·修复了部分英雄在强化时，强化标识对象错乱的问题(+1+2算别人头上了)

·优化了无尽模式的一些数值问题，还有一些无尽特色有待解决(比如掏空神器池)

·调整了一些战利品收益相关，使其更合理

·调整了期货的涨跌概率，提高了些许涨的概率，降低操作难度和随机性

·修改了部分物品的上限，改为更高

替换教程：

