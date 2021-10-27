金番瓜盛筵，溢满的玫瑰香气！全新外装上线！

各位仙家弟子：

临近节日，小龙人给各位仙家弟子带来了许多福利，不仅有《古剑奇谭海外版 网络版》游戏限时折扣开启，同时还有游戏内商城外装上新，全新活动开启！



近期长安城出现了一些其他的迹象，比如有一些金番瓜突然沾了灵气成精了，同时小龙人04又一次陷入白日梦中，其中缘由，让我一同寻觅吧！

【金番瓜盛筵】

秋意渐浓，古剑的世界里也出现了一些奇怪的星火！

【幻夜曲】外装上线！来舞会吃糖吧！

一颦一笑，如梦似幻。

甜腻的香气在玫瑰旁盛开。

幻夜下的奏曲，开场了。

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全新“幻夜曲”系列外装共五色，这次有更多的颜色可以选择哦~除去双体型共同拥有的三种颜色：深邃的黑红色【绯红序曲】；优雅的蓝色【深宵狂想】；以及沉稳的黑白配色【光影协奏】；

成男体型则有单独的棕色【桐烟夜曲】，成女体型则是幽魅的绿色【冷翡前奏】，“幻夜曲”时装拥有两种可穿脱形态~仙家弟子想要的风格都可以满足了！

【全新秋日魅影系列妆容】

看看这精致的唇边星和勾人心魄的朱颜藤，还有可爱的喵胡须和睑下泪哦！

【金番瓜盛筵限时折扣】

庆贺金番瓜盛筵，10月29日凌晨1点至11月02日凌晨1点，限时折扣活动即将开启，《古剑奇谭网络版 海外版》标准版，豪华版，终极版限时8折！各位仙家弟子不要错过了哦！