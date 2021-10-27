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烈山海贰 update for 27 October 2021

更新公告 - 2021.10.27

Share · View all patches · Build 7607511 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community



更新内容：

1、新增狸狸三阶段任务，完成狸狸二阶段任务和主线凤栖之地剧情后，在凤栖之地触发

2、修复了部分任务追踪和任务界面bug

3、修复了部分连招错误的bug

4、修复了部分高等级怪物经验值过低的bug

5、修复了神剑天赋增加属性错误的bug

6、提高了对多种手柄的适配。

Changed files in this update

烈山海贰 Content Depot 1705221
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