更新内容：
1、新增狸狸三阶段任务，完成狸狸二阶段任务和主线凤栖之地剧情后，在凤栖之地触发
2、修复了部分任务追踪和任务界面bug
3、修复了部分连招错误的bug
4、修复了部分高等级怪物经验值过低的bug
5、修复了神剑天赋增加属性错误的bug
6、提高了对多种手柄的适配。
烈山海贰 update for 27 October 2021
更新公告 - 2021.10.27
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更新内容：
1、新增狸狸三阶段任务，完成狸狸二阶段任务和主线凤栖之地剧情后，在凤栖之地触发
2、修复了部分任务追踪和任务界面bug
3、修复了部分连招错误的bug
4、修复了部分高等级怪物经验值过低的bug
5、修复了神剑天赋增加属性错误的bug
6、提高了对多种手柄的适配。
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