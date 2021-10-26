2021年10月26日 更新日志

【体验调整】

1.配偶、子女去逝，也有机会继承遗产。

2.子女拜师后，有机会学到师父的技能。

3.兄弟还钱时，额外获得利息钱(月利率5%)。

4.优化点满命理操作，现在可以连点。

5.将军令产生的新武将随机获得1个技能。

6.自立门户额外附送2个将军令。

7.添加伟业的进度显示。

8.优化和修复其他问题。

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