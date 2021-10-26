10月26日更新 及万圣节特惠和更新预告

整体更新传送门和疑难杂症各种问题公告看这里：
https://steamcommunity.com/games/1674890/announcements/detail/2970674116323831452
10月26日更新内容：
·万圣节打折活动更新预告，现在可在酒馆看到NPC（新兵种、新NPC、新敌人、新图）
·增加维拉剑气小技能
·强敌乱斗额外赠送一个灵魂宝盒（新道具、自选魂）
·修复了连续强化金币不足却可以继续强化的BUG
·修改DLC角色初始等级上限为30
·修改部分音效
前几天的更新内容展示：
10月25日更新：
·更新游戏窗口标题描述，“退出请等待几秒待steam上传存档”
·更换了出征界面所使用的大地图素材
·修复了城市内购买天降宝札产生的崩溃BUG
·等级上限时使用记忆不再消耗道具
10月24日更新：
·追加了批量分解/卖出未强化的装备（也就是用这个选项的话，强化1级就相当于锁装备了）
·强化到顶时额外提示
·放置战场大招AI优化
·一些细节说明优化
·提升眷族血量
·修复一个统率强化计算BUG
10月23日更新：
·优化强化操作，可连续强化不返回上一级界面
·邀请函可兑换强者的记忆
10月22日更新：
·新获取的装备将在图标上显示“新”，以方便识别
·修复BUG
·修改魔神之力效果（附近有敌人时直接使用）
·增加一些文本（提示纯属娱乐）
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