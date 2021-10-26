10月26日更新 及万圣节特惠和更新预告

整体更新传送门和疑难杂症各种问题公告看这里：

https://steamcommunity.com/games/1674890/announcements/detail/2970674116323831452

10月26日更新内容：

·万圣节打折活动更新预告，现在可在酒馆看到NPC（新兵种、新NPC、新敌人、新图）

·增加维拉剑气小技能

·强敌乱斗额外赠送一个灵魂宝盒（新道具、自选魂）

·修复了连续强化金币不足却可以继续强化的BUG

·修改DLC角色初始等级上限为30

·修改部分音效

前几天的更新内容展示：

10月25日更新：

·更新游戏窗口标题描述，“退出请等待几秒待steam上传存档”

·更换了出征界面所使用的大地图素材

·修复了城市内购买天降宝札产生的崩溃BUG

·等级上限时使用记忆不再消耗道具

10月24日更新：

·追加了批量分解/卖出未强化的装备（也就是用这个选项的话，强化1级就相当于锁装备了）

·强化到顶时额外提示

·放置战场大招AI优化

·一些细节说明优化

·提升眷族血量

·修复一个统率强化计算BUG

10月23日更新：

·优化强化操作，可连续强化不返回上一级界面

·邀请函可兑换强者的记忆

10月22日更新：

·新获取的装备将在图标上显示“新”，以方便识别

·修复BUG

·修改魔神之力效果（附近有敌人时直接使用）

·增加一些文本（提示纯属娱乐）