【测试版本0.9.2.290】10.25更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

现在完成星宫及林家任务第四部分后可以进入星宫了 现在在完成星宫任务后再次进入星宫有几率遇到宫主 根据剧情发展稍微调整了星凝及星铃儿对应的立绘，不过老档可能不会及时加载

Bug修复：

修复了星宫宫主的传音符失效的问题 修复了星宫任务可以重复触发的问题 修复奇门绝魂阵中的阵法判定错误的bug 修复仙与鸳鸯任务中途拒绝时任务没有正确失效的问题 修复了部分已知对话中人物错误的bug 修复了部分已知文案错误

今日碎碎念：

转自羽毛：在之后的更新中会优化部分星宫和林家剧情普通线文案及剧情选择反馈

（翻译一下就是让大家能在当场知道哪个分支选错了）

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一. 测试版本的开放方式：

在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。

二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用

正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了

注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。

三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案