1、增加称号系统，本次新增11位君主的称号，称号可以习得或者觉醒，每个阶段对应的效果不同。旧档可生效，无需新开存档。
2、新增性别系统，女武将在使用美人计时效果提升50%。
3、降低单挑野战时武将技释放的概率
4、电脑征兵买粮比例依照游戏难度进行变化，难度越高越穷兵黩武
5、修复年表显示过多造成的bug，修复后最多显示一百条年表。
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2、新增性别系统，女武将在使用美人计时效果提升50%。
3、降低单挑野战时武将技释放的概率
4、电脑征兵买粮比例依照游戏难度进行变化，难度越高越穷兵黩武
5、修复年表显示过多造成的bug，修复后最多显示一百条年表。
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