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中华富甲三国 update for 24 October 2021

新增武将称号系统

Share · View all patches · Build 7589930 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、增加称号系统，本次新增11位君主的称号，称号可以习得或者觉醒，每个阶段对应的效果不同。旧档可生效，无需新开存档。

















2、新增性别系统，女武将在使用美人计时效果提升50%。

3、降低单挑野战时武将技释放的概率

4、电脑征兵买粮比例依照游戏难度进行变化，难度越高越穷兵黩武

5、修复年表显示过多造成的bug，修复后最多显示一百条年表。

Changed files in this update

中华富甲三国 Content Depot 1686871
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中华富甲三国 32位 Depot 1686872
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