【测试版本0.9.2.289】10.22更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后升级至steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

添加了林家及星宫故事线的第四段剧情

这一段剧情发生在很久很久之后的第450年。

林沐心偶然之间发现了一处秘境，便邀请你一同前往探索。

这段剧情需要完成林家和星宫的第三段剧情才会触发。

这段剧情后，林家和星宫的故事也就此告一段落。

Bug修复：

修复了长老驻守任务会出现未知生物的bug 修复了NPC释放乱刃会导致半边屏幕紫色的bug 修复了白灵冰对话中炼制灵舟选项没有反应的bug 修复了宁州古迹空间裂隙中有一个地点没有强制移动的bug 修复了雾相化身好像一局只能使用一次的bug

今日碎碎念：

今天的碎碎念是羽毛的友情提醒。

林家和星宫的整条剧情线中有不少的分支，从第一段到第四段之间的各种选择都会影响到这个剧情的最终结局，而只有达成某一特殊分支后，“星铃儿”和“星凝”才会解锁并成为可交互对象。

至于是哪条，羽毛没说，俺也没问，所以俺也不知道（溜

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一. 测试版本的开放方式：

在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。

二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用

正式版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生

测试版本存档位置：C:Users/用户名/AppData/LocalLow/yusuiInc/觅长生test

也可以用这串神秘代码定位到存档位置

%appdata%/../LocalLow/yusuiInc

把上面这串地址放到文件夹地址栏回车就是存档了

注：本测试版本与稳定版本的存档并不兼容，建议开新档体验。

三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案