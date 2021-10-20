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中华富甲三国 update for 20 October 2021

增加隐藏属性显示，调整忠诚度规则，增加年表记录

Share · View all patches · Build 7567600 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

1、新增宝箱系统。每年1月1日会随机刷新一个宝箱在大地图上(如果已有，则改变位置)，踩到宝箱有机率获得100-500点券、各种特殊物品、空气。



2、新增成就榜显示，可直接在游戏中查看成就取得情况。调整部分成就达成条件，已达成的成就不受影响。



3、新增排行榜显示，会记录每次完成地图任务时的君主总评参与本地评比。

4、野战选择武将时，问号提示页面加入阵形相克的相关内容，方便查阅后设置战略。



5、加快打开游戏设定的速度。

6、增加电脑AI。

7、修复一些显示bug。

Changed files in this update

中华富甲三国 Content Depot 1686871
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中华富甲三国 32位 Depot 1686872
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