增加隐藏属性显示，调整忠诚度规则，增加年表记录

1、新增宝箱系统。每年1月1日会随机刷新一个宝箱在大地图上(如果已有，则改变位置)，踩到宝箱有机率获得100-500点券、各种特殊物品、空气。





2、新增成就榜显示，可直接在游戏中查看成就取得情况。调整部分成就达成条件，已达成的成就不受影响。





3、新增排行榜显示，会记录每次完成地图任务时的君主总评参与本地评比。

4、野战选择武将时，问号提示页面加入阵形相克的相关内容，方便查阅后设置战略。





5、加快打开游戏设定的速度。

6、增加电脑AI。

7、修复一些显示bug。