存兵军营 战斗逃跑 装备命名 好感显示

10月20日更新：

·更新家园中的军营建筑，可用于存放士兵

·更新逃跑撤退指令触发15秒后将撤离战场

·增加好感度显示、更多反馈提示（99好感就是结婚或者羁绊状态）

·追加装备命名道具（工房可制造、自定义命名主角身上的装备）

·修改boss魂上限为999

·神话碎片改为可卖

顺便之前的更新传送门和疑难杂症各种问题公告看这里：

https://steamcommunity.com/games/1674890/announcements/detail/2970674116323831452

前两日的更新：

10月19日更新：

·当等级较高遇到大世界贼匪时，会选择逃跑而不是打劫

·修复、调整了部分问题文本

·修复了贤者没有变成999上限的问题……

·商店装备将优先刷出未持有的装备

·移除了六星能力女神祝福对自身无效的描述和效果

10月18日更新：

·商店的女仆更新了“投资商店”选项，花费金币和物资，

即可升级商店，使其解锁更好的商品列表（限购可出传奇箱子、商品可出红装）、以及解锁更多期货上限

（期货上限初始改为100，满级后为400，原版默认200）

·更改贤者的记忆的上限为999（蓝色记忆，放置战场经验掉落之一）