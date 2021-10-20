存兵军营 战斗逃跑 装备命名 好感显示

10月20日更新：
·更新家园中的军营建筑，可用于存放士兵
·更新逃跑撤退指令触发15秒后将撤离战场
·增加好感度显示、更多反馈提示（99好感就是结婚或者羁绊状态）
·追加装备命名道具（工房可制造、自定义命名主角身上的装备）
·修改boss魂上限为999
·神话碎片改为可卖
顺便之前的更新传送门和疑难杂症各种问题公告看这里：
https://steamcommunity.com/games/1674890/announcements/detail/2970674116323831452
前两日的更新：
10月19日更新：
·当等级较高遇到大世界贼匪时，会选择逃跑而不是打劫
·修复、调整了部分问题文本
·修复了贤者没有变成999上限的问题……
·商店装备将优先刷出未持有的装备
·移除了六星能力女神祝福对自身无效的描述和效果
10月18日更新：
·商店的女仆更新了“投资商店”选项，花费金币和物资，
即可升级商店，使其解锁更好的商品列表（限购可出传奇箱子、商品可出红装）、以及解锁更多期货上限
（期货上限初始改为100，满级后为400，原版默认200）
·更改贤者的记忆的上限为999（蓝色记忆，放置战场经验掉落之一）
Changed files in this update