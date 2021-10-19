2021年10月20日 更新说明

【体验调整】

1.主公或太守每月可调用部分城池金钱转入自己的私库中。

2.去除玩家俸禄受到阵营规模小大而折减的设定。

3.城池政绩斐然，太守会额外获得奖金，金额为1倍的俸禄。

4.每年军令状完成后，再次刷新时继承去年完成的星级。

5.提升摸金挖到珍宝上交获得的金钱。

6.降低揭竿而起事件卷走的阵营资源(降50%)。

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