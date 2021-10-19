《巫女契约》 10月19日0.75版本更新公告

注意：

本次更新内容非常多，且涉及大量数值、机制、流程调整，建议更新后新开存档。

本版本依然是一个中间版本，我们着重笔墨优化了片头的剧情和东密林的玩法体验，后续将以东密林为底线标准优化后续关卡。

具体调整内容如下：

新增内容

1.新增角色整理界面，可以用于替换道具和查看角色信息等

2.新增世界观界面，主要用于查看剧情中已经提到的世界观信息；新增大量世界观设定描述

3.新增说明书界面，跳剧情的玩家可以通过该界面查看各模块玩法

4.新增快进按钮提示

5.新增武器描述文本

6.片头添加作品纯属虚构提示

7.在事件窗口新增【事件是否消耗天数】、【事件消耗资源数量】的标记

8.在第一周第三天开始新增【异界之门】事件。新角色不再通过剧情发放，而是玩家在异界之门自行选择，目前未全部开放，计划在下一次大更新中更新至可选4个角色

9.新增战前准备流程，可以在这个阶段替换角色持有道具等。药品不再自动补充

10.尝试在两个异界巫女图做了一些花里胡哨的BOSS设计，目前AI还有问题，会在下一版本继续优化

11.新增了UI动效，还没有细调效果，之后会优化

12.在设置中新增了难度选择

13.新增了移动后显示攻击范围的效果，以便没玩过战棋的玩家理解攻击范围概念

数值和机制调整

1.建造、祭祀事件不再消耗日期

2.简单难度下，防守战不再刷出乌龟

3.增加了阳炎一击的消耗

4.存档数调整为10个

5.提升埃斯泰拉的基础回复值

6.重新按照标准拉取了所有角色和敌军的数值

7.防守关时，怪物强度+1周（即，第一周的防守战怪物难度 = 第二周的野怪）

其他调整

1.关闭游戏按钮调整为alt+f4

2.加大了剧情旁白文本的字号

3.配合新增内容调整了主界面UI，后续抽出人手会替换封面

4.Staff列表迁移到说明书

5.优化了场景中部分美术资源，主要是东部密林和村庄的部分资源。后续会继续调整

6.探索关卡不再是默认出角色，而是需要玩家选择出战角色

7.调整了东部密林、祭祀在事件中选择时的预览效果

8.移除了简单难度的战争迷雾

9.第七天不再禁止执行事件，现在第七天可以进行不消耗时间的活动，例如建造、祭祀等

10.特殊处理了建造的功能按钮，现在建造完成后不再需要【撤退】，而是【退出建造】

11.原异界巫女其一地图匹配新剧情更改了新的敌人和产出

12.修整了天巫女试炼的地图边缘以规避怪物被UI遮挡问题

13.暂时移除了【试炼】、【交流】事件，后续将重新设计

14.解除了日期的限制，请尝试放开游玩吧。目前的内容下，新鲜感应该可以维持到第三周左右。

修复bug

1.修复交流地图可以白嫖经验值bug

2.修复基地血量同步不正确bug，之前的bug可能导致换地图时基地血量没有正确继承。（数据记录了，但下一张图没有读到）

3.修复异界巫女其一关卡 通关条件描述错误

4.修复【目标确认】界面 UI错位bug

5.修复【交流】中索莱耶对话的排序错误

6.修复 战巫女埃斯泰拉 作为友军第一次出场时血量不满bug

7.修复地图角色生命值显示为数值时的错位bug；移除角色标记设置

8.修复设置界面UI错位BUG

9.修复了阳炎一击未在技能面板显示的bug