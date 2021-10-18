2021年10月18日 更新说明

【缺陷修复】
修复登庸/拉拢在野武将的概率异常的问题。
【体验调整】
1.新增拜访：结义、勒索(俘虏)、处死(俘虏)。
2.初设获得道具：投名状，使用可以改变效忠阵营。
3.答题从10题一轮改成5题一轮。
4.削弱狩猎场大型野兽的血量(削弱30%)。
5.赵云的单骑救主只能救出相邻城池的俘虏。
6.优化其他体验。
百度贴吧：英雄黄昏
QQ交流群：1139344255
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
Click anywhere outside the search field to close this popup.
【缺陷修复】
修复登庸/拉拢在野武将的概率异常的问题。
【体验调整】
1.新增拜访：结义、勒索(俘虏)、处死(俘虏)。
2.初设获得道具：投名状，使用可以改变效忠阵营。
3.答题从10题一轮改成5题一轮。
4.削弱狩猎场大型野兽的血量(削弱30%)。
5.赵云的单骑救主只能救出相邻城池的俘虏。
6.优化其他体验。
百度贴吧：英雄黄昏
QQ交流群：1139344255
Changed files in this update