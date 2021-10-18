2021年10月18日 更新说明

【缺陷修复】

修复登庸/拉拢在野武将的概率异常的问题。

【体验调整】

1.新增拜访：结义、勒索(俘虏)、处死(俘虏)。

2.初设获得道具：投名状，使用可以改变效忠阵营。

3.答题从10题一轮改成5题一轮。

4.削弱狩猎场大型野兽的血量(削弱30%)。

5.赵云的单骑救主只能救出相邻城池的俘虏。

6.优化其他体验。

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