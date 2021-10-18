商店更新投资升级选项！且期货、经验上限更改

10月18日更新：
·商店的女仆更新了“投资商店”选项，花费金币和物资，
即可升级商店，使其解锁更好的商品列表（限购可出传奇箱子、商品可出红装）、以及解锁更多期货上限
（期货上限初始改为100，满级后为400，原版默认200）
·更改贤者的记忆的上限为999（蓝色记忆，放置战场经验掉落之一）
顺便之前的更新传送门和公告看这里：
https://steamcommunity.com/games/1674890/partnerevents/edit/2970674116323831451
之前的一些更新：
10月17日更新内容：
·增加了一些说明提示（放置战场战败提示）
·将“坚守”命令改为了“跟随”
·实验室更新魔力物资互换
·优化了合成时上下按键
10月16日更新内容：
调整了高难挑战的难度曲线，
加入了高难随着通关次数提升难度的机制（但也存在提升上限）
降低了远古石板镜像的挑战门槛，提升了龙神的难度上限，平滑两个高难之间的过渡体验，
还没全成就的可以试试看了。
10月15日更新内容：
·修复了分解全部品质会分解掉红色能力的BUG
10月14日更新内容：
·增加了感悟兑换能力中新道具【技能书】可用于兑换额外技能点
·修复了传奇箱子单抽没问题，但在十连时保底没有触发的BUG……
·修复了主角、魅魔、阿塔拉等AI如果初始能量过高则会开局空大的问题
·修复、增加了一些说明
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