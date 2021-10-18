商店更新投资升级选项！且期货、经验上限更改

10月18日更新：

·商店的女仆更新了“投资商店”选项，花费金币和物资，

即可升级商店，使其解锁更好的商品列表（限购可出传奇箱子、商品可出红装）、以及解锁更多期货上限

（期货上限初始改为100，满级后为400，原版默认200）

·更改贤者的记忆的上限为999（蓝色记忆，放置战场经验掉落之一）

顺便之前的更新传送门和公告看这里：

https://steamcommunity.com/games/1674890/partnerevents/edit/2970674116323831451

之前的一些更新：

10月17日更新内容：

·增加了一些说明提示（放置战场战败提示）

·将“坚守”命令改为了“跟随”

·实验室更新魔力物资互换

·优化了合成时上下按键

10月16日更新内容：

调整了高难挑战的难度曲线，

加入了高难随着通关次数提升难度的机制（但也存在提升上限）

降低了远古石板镜像的挑战门槛，提升了龙神的难度上限，平滑两个高难之间的过渡体验，

还没全成就的可以试试看了。

10月15日更新内容：

·修复了分解全部品质会分解掉红色能力的BUG

10月14日更新内容：

·增加了感悟兑换能力中新道具【技能书】可用于兑换额外技能点

·修复了传奇箱子单抽没问题，但在十连时保底没有触发的BUG……

·修复了主角、魅魔、阿塔拉等AI如果初始能量过高则会开局空大的问题

·修复、增加了一些说明