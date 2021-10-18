新增加内容

剧情：赤壁之战

第三章内容《赤壁之战》已经制作完成，当然其中还有很多的不足，希望玩家多多反馈。

此外本章节的文笔文风与上两个章节稍许有所不同，如果玩家感觉出撕裂感，还请提出，如果收到的反馈较多，我们会在适合的时候进行重新编写与整理。

“连锁”寺庙

当玩家将剧情推进到柴桑城，可以在城中找到一座寺庙。玩家可以在寺庙中进行捐献，当捐献金额累计到一定数额，会给予对应档次的物品奖励。

在未来开放的部分城市中，玩家仍然可以找到寺庙进行捐献，累计的捐献金额是共享的。累计捐献的金额越多，奖励越丰富。

先行体验版专属内容“章节跳转”

由于存档兼容问题仍未修复（这里暴打开发员100次，他/她太烂/懒了），为防止玩家重复游戏，我们增加了一种较为“妥协”的方式，只建议之前通关的玩家使用章节的跳转功能，不必重复游玩已发布的章节内容，跳转后自动学习相应技能以及获得所有物品，包括隐藏物品。

想使用“章节跳转”功能的玩家，需要在彭城（徐州城）的宫殿中左上角与NPC对话进行章节跳转，注意在曹操发难刘备之后，因无法再次进入宫殿而无法使用。

缺陷修复