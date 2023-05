Unit related information during the service starting

Hello, Pilots!

This is ”Mobile Suit Gundam Battle Operation 2" on Steam team.



Since service start on [PDT] 05/30/2023 22:00 / [CEST] 05/31/2023 07:00 (scheduled), units listed below will be available in game.

※Units will be LV1 in their own rarity.

※DLC units are not included.



★★★★

<General units>

Nu Gundam

Gundam Delta Kai

Sazabi

Sinanju

Xeku Zwei

Narrative Gundam [B-Packs]

Phenex [NT]

Moon Gundam

Unicorn Gundam

<Raid units>

Zaku IV (IP)

Sinanju Stein (ZA)

Byarlant Custom

Banshee

Enhanced ZZ Gundam

<Support units>

Kshatriya

Dag Doll



★★★

<General units>

EWAC Jegan

Ex-S Gundam

Full Armor Striker Custom

FA Gundam Mk-II

Z II

ZZ Gundam

Zeta Gundam

Asshimar

Alex

Efreet Schneid

Kapool

Gabthley

Galluss-J

Galbaldy Alpha

Gundam

Gundam Unit 4

Gundam Unit 4 (Bst)

Gundam Mk-II

Gundam Mk-III

Gundam GP01

Gundam GP01 [Aqua]

Gundam GP01Fb

Gundam GP03 Stamen

Qubeley

Gustav Karl

Gelgoog (Stutzer)

Gelgoog Vertex Kyanos

Gelgoog M (Commander Type)

Kämpfer

Psycho Zaku [TB]

The-O

Zeong

GM Night Seeker

Silver Bullet

Stark Jegan

Dijeh

Dijeh SE-R

Döven Wolf

Todesritter

Tristan

Byarlant Isolde

Haze'n-thley

Blue Destiny Unit-3

Pale Rider [Space Type]

Pale Rider [Ground Heavy Arms]

Pezun Dwadge

Messala

Rick Dias

Rebawoo

Gelgoog High Mobility Type

Gelgoog High Mobility Type [UL]

Gelgoog High Mobility Type (VG)

Early Production Gelgoog

Hyaku Shiki Kai

Zero-Shiki

<Raid units>

G-3 Gundam

S Gundam

Zeta Plus A1

Act Zaku Commander Type

Efreet Nacht

Efreet Custom

Gerbera Tetra

Gundam Unit 5

Gundam Unit 5 (Bst)

Gundam Mk-V

Gundam Pixy

Gundam GP02 [BB]

Gaplant

Gyan

Qubeley Mk II

Gelgoog Vertex

Zaku III Custom

GM NS Space Type (V)

Z'Gok E

Striker Custom

Dijeh (CA)

Delta Plus

Dwadge

Bawoo

Baund Doc

Varguil

Hambrabi

Full Armor Gundam [TB]

Blue Destiny Unit-1

Blue Destiny Unit-2

Prototype Gundam

Hazel Custom [High Mobility Form]

Jagd Doga (GG)

Modified Rick Dijeh

Hyaku-Shiki

<Support units>

FAZZ

FA Gundam Mk-III

Zeta Gundam [HML]

Zeta Plus C1

RS-Jarja

Gundam GP02 [MLRS]

Gundam GP04

Gunner Gundam

Geara Zulu (Angelo)

Geymalk

Gelgoog Vertex Xanthos

Gelgoog Cannon

Zaku IV

Xamel

G-Line Full Custom

Juaggu

Super Gundam

Zock

Dom Gnomides

Dom Barrage

Palace Athene

Hamma-Hamma

Hildolfr

Full Armor Gundam

Full Armor Gundam [Type B]

Full Armor 7th Gundam

Full Armor Hyaku Shiki Kai

Prototype Stark Jegan

Heavy Gundam

Mudrock

Jagd Doga (QA)

ReZEL Type-C [Defenser b-Unit]

Rick Dijeh

Assault Guntank

Zero-Shiki Type 2 (AR)



★★

<General units>

Act Zaku

Efreet

Ga-Zowmn

Gaza D

GAZ-R

Gatsha

Galbaldy Beta

Galbaldy Beta (FS)

Guncannon Heavy Type D

Gundam Ez8

Gyan Eos

Geara Zulu

Geara Doga

Gouf (VD)

Gouf [F Unit] [TB]

Gouf Flight Test Type

Gelgoog

Zaku I (GS)

Zaku II (Stutzer)

Zaku II Type S

Zaku II FZ (Fritz Helmet)

Zaku II F2

Zaku III

Recon Type Zaku

G-Line Standard Armor

Jegan

Jegan [ECOAS Type]

Jegan D Type

Jesta

Jeda

GM [White Dingo]

GM Intercept Custom FB

GM Custom

GM Sniper II [White Dingo]

GM Dominance

GM III

GM III Powered

GM Kai

Slave Wraith

Xeku Eins Type 3 Loadout

Zogok

Zudah F

Dom Tropen

Dreissen

Dra-C Custom

Dwadge Custom

Nemo

Nero

Barzam

Barzam Custom

Byarlant

Hy-Gogg

Hizack

Powered GM

Full Armor Gundam Ground Type

Hazel Custom

Pale Rider (VG)

Pale Rider Cavalry

Marasai

Methuss [Heavy]

Re-GZ Custom

ReGelgu

ReZEL

Rick Dom (Stutzer)

High Mobility Zaku

High Mobility Zaku (Late Model)

Gundam Marine Type

Gundam Ground Type

Gelgoog Ground Type (VD)

High Mobility Zaku Ground Type

<Raid units>

R-Jarja

Acguy

Agg [ML]

Agguguy

Efreet (DS)

GAZ-L

GAZ-L Grau

Geara Zulu (EH)

Gouf Custom

Gouf Flight Type

Gelgoog G

Gelgoog Marine

Gogg

Psycommu System Zaku

Zaku Flipper

Zaku II FS (SM)

G-Line Assault Armor

G-Line Light Armor

Jesta [Shezarr Type Team A]

GM Guard Custom

GM Quel

GM Striker

GM Striker Kai

GM Night Seeker (V)

GM Night Seeker II

GM III [Close Combat]

GM Kai Ground Type [CB] [TB]

Schuzrum Galluss

Silver Haze Kai

Z'Gok

Zee Zulu

Xeku Eins Type 1 Loadout

Desert Gelgoog

Desert Zaku (DR)

Dom High Speed Experimental Type

Dra-C

Nero Trainer

High Boost GM

Black Rider

Hazel II

Pale Rider Dullahan

Bolinoak Sammahn

Ram Z'Gok

Re-GZ

Rick Dias II

Rick Dom II (GH)

Red Rider

Gelgoog High Mobility Type (GK)

<Support units>

Eye-Zack

Advanced Hazel

Ga-Zowmn [Gunner Type]

Gaza E

Galluss-K

Galbaldy Beta High Mobility Type (Titans)

Guncannon SML

Guncannon Aqua [TB]

Guncannon Detector

Guncannon II

Gundam Ez8 [WR]

Gigan [Space Type]

Geara Doga [Heavy Arms Type]

Gelgoog J

Gelgoog Cannon (JN)

Zaku Cannon [Rabbit Type]

Zaku Half-Cannon

Zaku I Sniper Type

Zaku I Commander Type

Jesta [Shezarr Type Team B]

Jesta Cannon

GM Sniper Custom (ML)

GM Cannon II

GM Sniper

GM Sniper II

GM Sniper Custom

GM III Powered FA

GM SP III [Mid-Range Support Unit]

Jamru Fin

Schuzrum Dias [NZ]

Zssa

Xeku Eins Type 2 Loadout

Desert GM

Delta Gundam

Dom Cannon Single Gun Type

Dom Cannon Multi Gun Type

Nemo III

Hizack Custom

Hizack Cannon [Increased Armor]

Bishop

Full Armor Slave Wraith

Pale Rider DII

White Rider

Methuss Kai

Gundam Ground Type [WR]

Gelgoog Ground Type

Guncannon Mass Production Type

MP Qubeley



★

<General units>

Aqua GM

Gaza C

GM Camouf

Zaku Desert Type

Zaku Minelayer

Zaku Marine Type

Zaku II

Zaku II Type FS

Zaku II Kai

GM

GM Command

GM Command Space Type

GM Trainer

GM II

GM Cold Districts Type

Dom

Dom Tropical (Test Type)

Rick Dom

Rick Dom II

Armored GM

GM Ground Type [08MS]

<Raid units>

Gouf

Zaku I

GM Light Armor

Zudah

GM Ground Type [M-MSV]

<Support units>

Guncannon

Guntank

Guntank II

Gigan

Zaku Cannon

Zaku Tank [Artillery]

Zaku II [Heavy Arms]

GM Cannon

GM Cannon [Space Assault Type]

Dra-C Kai [Heavy]

Guntank Mass Production Type





Hope you will enjoy "Mobile Suit Gundam Battle Operation 2" on Steam!