实装事件
E22 我非遗珠
机制
下调普通对手出现的概率(48/100)->(40/100)
显示
使对手的意图会重复播放
调整
20002 时间既定加速
和牌：使左侧的万念牌【和牌：】（然后改为【牌局结束时：】！）
和牌：使左侧的万念牌【牌局结束时：】（然后改为【移除：】！）
和牌：使左侧的万念牌【移除：】（然后改为【和牌：】！）
牌局结束时，每缺失（1）血液，失去（1）血液上限。"
->
和牌：使左侧的万念牌【和牌：】（然后改为【牌局结束时：】！）
和牌：使左侧的万念牌【牌局结束时：】（然后改为【和牌：】！）
和牌：使左侧的万念牌【移除：】（然后改为【和牌：】！）
牌局结束时，每缺失（1）血液，失去（1）血液上限。"
30012 万万万万万万
和牌：提供（3）番。如果有（36）万石，提供【万念：万万万万万万】。
和牌：如果有（36）万石，提供【万念：万万万万万万】，否则，提供（4）番。
30019 十一号献血证
和牌：每缺失（11）血液，提供（2）番。
和牌：每缺失（11）血液，提供（1）番。
30020 十二号献血证
和牌：每缺失（12）血液，提供（2）血液。
和牌：每缺失（12）血液，提供（1）血液。
30021 十三号献血证
和牌：每缺失（13）血液，提供（200）点棒。
和牌：每缺失（13）血液，提供（100）点棒。
30034 黄金国的罪恶
和牌：为和牌组的筒子牌提供【牌纹：黄金国】，每有（2）血液，抽取（1）血液。
和牌：为和牌组的筒子牌提供【牌纹：黄金国】，每有（3）血液，抽取（1）血液。
30048 一人三元及第
和牌：提供（20）副。如果触发了【牌种：三元刻】，提升（20）。
和牌：提供（15）副。如果触发了【牌种：三元刻】，提升（15）。
