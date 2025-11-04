 Skip to content
4 November 2025 Build 20662529
Update notes via Steam Community

实装事件

E22 我非遗珠

机制

下调普通对手出现的概率(48/100)->(40/100)

显示

使对手的意图会重复播放

调整

20002 时间既定加速

和牌：使左侧的万念牌【和牌：】（然后改为【牌局结束时：】！）

和牌：使左侧的万念牌【牌局结束时：】（然后改为【移除：】！）

和牌：使左侧的万念牌【移除：】（然后改为【和牌：】！）

牌局结束时，每缺失（1）血液，失去（1）血液上限。"

->

和牌：使左侧的万念牌【和牌：】（然后改为【牌局结束时：】！）

和牌：使左侧的万念牌【牌局结束时：】（然后改为【和牌：】！）

和牌：使左侧的万念牌【移除：】（然后改为【和牌：】！）

牌局结束时，每缺失（1）血液，失去（1）血液上限。"

30012 万万万万万万

和牌：提供（3）番。如果有（36）万石，提供【万念：万万万万万万】。

和牌：如果有（36）万石，提供【万念：万万万万万万】，否则，提供（4）番。

30019 十一号献血证

和牌：每缺失（11）血液，提供（2）番。

和牌：每缺失（11）血液，提供（1）番。

30020 十二号献血证

和牌：每缺失（12）血液，提供（2）血液。

和牌：每缺失（12）血液，提供（1）血液。

30021 十三号献血证

和牌：每缺失（13）血液，提供（200）点棒。

和牌：每缺失（13）血液，提供（100）点棒。

30034 黄金国的罪恶

和牌：为和牌组的筒子牌提供【牌纹：黄金国】，每有（2）血液，抽取（1）血液。

和牌：为和牌组的筒子牌提供【牌纹：黄金国】，每有（3）血液，抽取（1）血液。

30048 一人三元及第

和牌：提供（20）副。如果触发了【牌种：三元刻】，提升（20）。

和牌：提供（15）副。如果触发了【牌种：三元刻】，提升（15）。

