・杖使用時に再移動ができない不具合を修正。
・装備（E）マークが正しく表示されない時がある不具合を修正。
・第４章：ゲームオーバーリトライ時、エンディングイベントの条件がおかしい不具合を修正。
・第５章：アーニャのイベントのターンカウントの不具合を修正。
・第１２章：テキストの不具合を修正。
・第２２章：マップ微修正。（城外に森を追加）
・スキル「連射」のダメージ量と攻撃回数のバランスを変更。（40%5回→50%4回）
・ガウナドゥ防衛マップを改修後のマップに修正。
Changed files in this update