 Skip to content
POPULAR TODAY ARC Raiders Battlefield™ 6 ARC Raiders Playtest Destiny 2 New World: Aeternum The Outer Worlds 2
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
4 November 2025 Build 20659792 Edited 4 November 2025 – 06:39:15 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

・杖使用時に再移動ができない不具合を修正。

・装備（E）マークが正しく表示されない時がある不具合を修正。

・第４章：ゲームオーバーリトライ時、エンディングイベントの条件がおかしい不具合を修正。

・第５章：アーニャのイベントのターンカウントの不具合を修正。

・第１２章：テキストの不具合を修正。

・第２２章：マップ微修正。（城外に森を追加）

・スキル「連射」のダメージ量と攻撃回数のバランスを変更。（40%5回→50%4回）

・ガウナドゥ防衛マップを改修後のマップに修正。

Changed files in this update

Depot 3470021
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link