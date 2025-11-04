 Skip to content
4 November 2025 Build 20657414 Edited 4 November 2025 – 09:06:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Спасибо, что всё это время играли с нами, делились идеями и вдохновляли команду делать “Спарту 2035” лучше. Впереди ещё масса нового контента и обновлений — готовьтесь к сражениям!

🧰 Мы выходим из раннего доступа и остаёмся с вами. Поддержка и обновления будут продолжаться на регулярной основе: фиксим, шлифуем, добавляем контент.

🧭 В полной версии вас ждут:

  • 2 и 3 главы сюжетной кампании — финал истории о противостоянии “Спарты” и Даамата.

  • Новые миссии: антитеррор, захват VIP, оборона объектов, совместные операции с союзниками.

  • Свежие биомы — джунгли, военные базы и центры африканских городов.

  • Три новые фракции — можно дружить, можно воевать, можно просто смотреть, как они выясняют отношения между собой.

  • Новое оружие и снаряжение, улучшенный ИИ врагов и напряжённые тактические бои.

  • Полностью переработанная мета: экономика, контракты, строительство — всё переделано и сбалансировано.

Вместе с полной версии игры выходят:

  • 🏴‍☠️ Бесплатное DLC «Море Пиратов» — отдельная мини-кампания про борьбу с пиратами в Аденском заливе. Новая фракция, портовые карты, корабли, новые бойцы — всё, что нужно для настоящей морской мясорубки.

  • 💥 «Спарта 2035: Пролог» — отдельная бесплатная версия игры с 5–6 часами геймплея. Отличный способ попробовать игру перед релизом.

С Днём Народного Единства!

Пусть этот день объединяет и вдохновляет на новые победы. Рады подарить вам немного веселья!🎁

