 Skip to content
POPULAR TODAY ARC Raiders Battlefield™ 6 ARC Raiders Playtest New World: Aeternum The Outer Worlds 2 Destiny 2
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
3 November 2025 Build 20655100 Edited 3 November 2025 – 21:46:13 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

1、修正了进入诏狱崩溃的BUG，完善了诏狱内部场景；

2、关闭了钱虎庄的如梦快捷酒店；

3、增加了赛博堂和钱虎庄吃个鸡吧炸鸡店的进门图，并修正了出门位置错误；

4、修正了圣殿平原的通行性BUG；

5、完善了钱虎庄村民不孕不育任务线；

Changed files in this update

Windows Simplified Chinese 靖之元：东海 Content Depot 1734641
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link