新增角色：天启骑士，假祖



三周目内容，无尽模式开启，当你来到一定的关卡时

就能获得新角色假祖！他们的加入会带来新的武器。

无尽模式的关卡是无限的

随着关卡数提升，敌人的属性也会随之增强。



无尽模式采用赛博朋克的风格设计，你会在其中挑战

作为主角的自己。



挑战失败不会重置无尽关卡数量，除非你选择重新开始。

你可以随时退出，并且继续你上一次的关卡数。



在无尽关卡附近增加新的界限突破升的NPC

20w金币可以购买队伍1级的等级上限，最大等级没有上限。

你可以通过此来对抗无尽关卡带来的属性膨胀。

刷到腻为止。



修复UI显示的部分残缺