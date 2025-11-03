 Skip to content
3 November 2025 Build 20647954
Update notes via Steam Community
新增角色：天启骑士，假祖

三周目内容，无尽模式开启，当你来到一定的关卡时
就能获得新角色假祖！他们的加入会带来新的武器。
无尽模式的关卡是无限的
随着关卡数提升，敌人的属性也会随之增强。

无尽模式采用赛博朋克的风格设计，你会在其中挑战
作为主角的自己。

挑战失败不会重置无尽关卡数量，除非你选择重新开始。
你可以随时退出，并且继续你上一次的关卡数。

在无尽关卡附近增加新的界限突破升的NPC
20w金币可以购买队伍1级的等级上限，最大等级没有上限。
你可以通过此来对抗无尽关卡带来的属性膨胀。
刷到腻为止。

修复UI显示的部分残缺

Changed files in this update

Depot 3965521
  • Loading history…
