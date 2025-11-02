Nouveautés
Les Reliquaires rapportent désormais 12 gemmes radieuses (entre 5 et 8 avant)
Cela DOUBLE donc la vitesse de farm en faisant des pandemonium t3 t4 ou t5 en tant que joueur free to play et dans les quêtes aussi !
Correctifs
Mise à jour du tutoriel de départ,
correction du titre mécène qui n'était pas appliqué correctement suite aux changements de mtx liés à steam
Mode x3 de l'énergie dans les options avec un petit tuto
Redirection lorsque classe croisé non possédée vers les classes dans la guilde
correction d'un bug où le mode turbo est activé par défaut
correction d'une faute à lever du jour
ajout de la possibilité de relire le tutoriel de départ dans les options
Ajout d'une option de plein écran fenêtré
Oubli visuel sur le niveau requis du perfectionnage
les fin de journées ne proc plus durant un donjon pandemonium mais à la fin
Équilibrages
Cooldown de l'interruption réduit de 10 secondes à 9 secondes
Maléfice : retrait de la mécanique d'incrémentation de cout en mana | cout 25 mana
Ragout de poulet : 15% augmentée à 20% (expérimental)
Potions de soin : 25 augmentée à 40 pv (expérimental)
Seigneur vampire - Retrait de l'immunité au saignement
Golem de Pierre - santé diminuée
Gorgone - chance de cast -5%
Réduction courbe d'xp herboristerie et pêche
Fleur du mal : beaucoup plus d'xp gagné
