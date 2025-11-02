 Skip to content
2 November 2025 Build 20640529 Edited 2 November 2025 – 17:09:04 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Nouveautés

  • Les Reliquaires rapportent désormais 12 gemmes radieuses (entre 5 et 8 avant)

Cela DOUBLE donc la vitesse de farm en faisant des pandemonium t3 t4 ou t5 en tant que joueur free to play et dans les quêtes aussi !

Correctifs

  • Mise à jour du tutoriel de départ,

  • correction du titre mécène qui n'était pas appliqué correctement suite aux changements de mtx liés à steam

  • Mode x3 de l'énergie dans les options avec un petit tuto

  • Redirection lorsque classe croisé non possédée vers les classes dans la guilde

  • correction d'un bug où le mode turbo est activé par défaut

  • correction d'une faute à lever du jour

  • ajout de la possibilité de relire le tutoriel de départ dans les options

  • Ajout d'une option de plein écran fenêtré

  • Oubli visuel sur le niveau requis du perfectionnage

  • les fin de journées ne proc plus durant un donjon pandemonium mais à la fin

Équilibrages

  • Cooldown de l'interruption réduit de 10 secondes à 9 secondes

  • Maléfice : retrait de la mécanique d'incrémentation de cout en mana | cout 25 mana

  • Ragout de poulet : 15% augmentée à 20% (expérimental)

  • Potions de soin : 25 augmentée à 40 pv (expérimental)

  • Seigneur vampire - Retrait de l'immunité au saignement

  • Golem de Pierre - santé diminuée

  • Gorgone - chance de cast -5%

  • Réduction courbe d'xp herboristerie et pêche

  • Fleur du mal : beaucoup plus d'xp gagné

