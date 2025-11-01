==EN==

Following the recent release of Brain, we found that the game was too difficult for most players (especially the first levels). This update fills these gaps by adding several HUDs to player as well as multiple clues to improve their progress in the game



Hope you have a good time on the story...



The FadaStudio team



• Fixed the red card disappearing if you turned around too early at level 1

• Added several HUDs to accelerate the player's progress

• Added a new screamer

• Added medication

• Added clues

• New songs





==FR==

Mise à jour majeure.

Suite à la sortie de Brain récemment, nous avons constatés que le jeu était trop difficile pour la plupart des joueurs (notamment les premiers niveaux). Cette mise à jour vient combler ces lacunes en ajoutant plusieurs HUD au joueur ainsi que de multiples indices pour améliorer sa progression dans le jeu



En espérant que vous passiez du bon temps sur l'histoire...



L'équipe de FadaStudio



• Correction de la carte rouge qui disparaissait si on faisait demi tour trop tot au niveau 1

• Ajout de plusieurs HUD permettant d'accélérer la progession du joueur

• Ajout d'un nouveau screamer

• Ajout de médiacament

• Ajout d'indices

• Nouveaux sons