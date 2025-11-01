[角色]

1.魔术师·木乃芽霖音 魔术大师 新增加效果【每4回合触发清除血条指定目标一个增益状态】

[词条]

1.天命调整为唯一生效

[神器]

1.新添加了魔女水晶 楔形宝石 雷电球 3个神器在界限突破副本商店里兑换

[超越装置]

1.新添加了 宝石项链 在界限突破副本商店里兑换

[派遣]

1.新添加界限突破副本EX难度的派遣

[优化]

1.优化了一些战斗状态过多稍微有点卡顿的问题

[副本]

1.界限突破副本新增加了EX难度需要击败各自难度5获取入场券