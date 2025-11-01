[角色]
1.魔术师·木乃芽霖音 魔术大师 新增加效果【每4回合触发清除血条指定目标一个增益状态】
[词条]
1.天命调整为唯一生效
[神器]
1.新添加了魔女水晶 楔形宝石 雷电球 3个神器在界限突破副本商店里兑换
[超越装置]
1.新添加了 宝石项链 在界限突破副本商店里兑换
[派遣]
1.新添加界限突破副本EX难度的派遣
[优化]
1.优化了一些战斗状态过多稍微有点卡顿的问题
[副本]
1.界限突破副本新增加了EX难度需要击败各自难度5获取入场券
7656…) to be redirected to calculator
id/ or
profiles/
app/ or
sub/ or
bundle/ or
depot/
[角色]
1.魔术师·木乃芽霖音 魔术大师 新增加效果【每4回合触发清除血条指定目标一个增益状态】
[词条]
1.天命调整为唯一生效
[神器]
1.新添加了魔女水晶 楔形宝石 雷电球 3个神器在界限突破副本商店里兑换
[超越装置]
1.新添加了 宝石项链 在界限突破副本商店里兑换
[派遣]
1.新添加界限突破副本EX难度的派遣
[优化]
1.优化了一些战斗状态过多稍微有点卡顿的问题
[副本]
1.界限突破副本新增加了EX难度需要击败各自难度5获取入场券
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update