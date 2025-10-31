v0.9.18.0 ( October 31 - 2025)
Changed item trade system to only scale item amount after certain amount was moved
Correctly display mouse cursor in pause menu and setting focus
Reduced player character sideways movement speed
Level design changes
