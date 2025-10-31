 Skip to content
31 October 2025 Build 20627057
Update notes via Steam Community

v0.9.18.0 ( October 31 - 2025)

  • Changed item trade system to only scale item amount after certain amount was moved

  • Correctly display mouse cursor in pause menu and setting focus

  • Reduced player character sideways movement speed

  • Level design changes

Changed files in this update

Windows 64-bit Depot 1807361
