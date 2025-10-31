Falcon - Light Assault Mech
Added the Falcon Light Assault Mech
A tier 2 Department of Science mech. Sacrifices hit points for speed. Can carry 1 medium experimental weapon, 2 small experimental weapons and 1 portable experimental or rocket weapon.
HP
340
Speed
54
Weapon slots
4
Balance Changes
⦁ QL-Launcher
- Reload time: 12 > 8
- Max Spread: 5 > 3
- Radius: 3 > 2.5
⦁ Rocket Launcher
- Radius: 2 > 2.5
⦁ AMR
- ROF: 2/s > 1.5/s
- Reload speed: 2s > 3s
Other
⦁ Minor bug fixes
