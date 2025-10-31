 Skip to content
31 October 2025 Build 20623157 Edited 31 October 2025 – 14:46:26 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Falcon - Light Assault Mech

Added the Falcon Light Assault Mech

A tier 2 Department of Science mech. Sacrifices hit points for speed. Can carry 1 medium experimental weapon, 2 small experimental weapons and 1 portable experimental or rocket weapon.

HP

340

Speed

54

Weapon slots

4

Balance Changes

⦁ QL-Launcher

- Reload time: 12 > 8

- Max Spread: 5 > 3

- Radius: 3 > 2.5

⦁ Rocket Launcher

- Radius: 2 > 2.5

⦁ AMR

- ROF: 2/s > 1.5/s

- Reload speed: 2s > 3s

Other

⦁ Minor bug fixes

Changed files in this update

Depot 3237921
  • Loading history…
