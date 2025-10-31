 Skip to content
31 October 2025 Build 20621480 Edited 31 October 2025 – 12:32:17 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

New Additions:

1. Halloween Crates

2. Beginner Mode Temporarily Disabled

Coming Soon: New Map in Development

Update Reward CDK: FMTC1031WSJWSJ

Changed files in this update

Windows Depot 2324111
