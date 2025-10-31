添加了行动次数（攻击次数），可以在详细信息窗口中查看了。

调整了部分角色的MP消耗。

更新了新的任务插件。由于兼容性的问题，在此做出一个详细的解释。

对于已经完成的任务来说。更新将视为已完成。

对于完全没有进行的任务来说，更新后将视为未完成。

对于进行中的任务，这方面会有一定的问题。更新后这些任务在任务窗口中会被视为可完成状态，显示所有的任务条件。而不是跟随你当前的游戏的进度显示当前需求条件。

虽然如此，但游戏的进度不会有所改变，这只影响任务窗口中的显示功能。

添加了伤害计数插件，在战斗中可以更方便的查看单次技能的总伤了。

添加了地图加速与战斗加速功能，现在可以进入设置菜单中修改速度。

调整了巡逻者的追击范围与追击时长，现在会显示追击者的追击视野了。

添加了剧情难度下的敌人状态修正（不显示），现在进行主线时，削弱敌人的属性。

修复了第三章主线起始任务的问题，现在即便可能出现的变量错误问题，也不会导致无法开启主线任务。

修复了部分错误的被动技能：勇者——光明、希望。套装——战争狂人。

修复了主线剧情中的BOSS战的逻辑。由原本的战斗失败与逃走后的强制游戏失败改为无法逃走，战败时可以重置战斗。

修复了高难副本中，如果处于23时进入副本外过夜导致没有传送出副本的问题。

修复了部分图标、图块、事件、配方错误。