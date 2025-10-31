v0.59.33 (2025/10/31)
大更新项：
1、上线灾害系统：城市有概率触发地震，洪水，旱灾，蝗灾，瘟疫，雪灾六种灾害。会造成不同程度的商业，农业，人口，建筑物等损失或破坏。可以在选项中调整灾害发生的频率和强度：无灾害，正常，严重，浩劫。
2、上线悟招系统：在炼魂和钻研武力/智略/统率时有小概率自行领悟到三魂技能和三魂并获得技能书，三魂点越高，领悟到的概率越高。武技领悟时会优先悟到当前装备的武器类型的招式。
3、增加辅助功能：
（1）在捏脸时增加导入已有捏脸数据功能
（2）在武将信息界面增加外形确认按钮：可以随时更改捏脸数据和姿势形态。
（3）军团战，武斗和舌战增加重新开始按钮，可以在战局不利时直接重新开局。
4、增加寻仇功能：在与武将关系较差且在不同势力下时，可以直接在社交时对武将进行跟踪和刺杀，如果成功可以直接了结对方。武将的身份越高，刺杀难度越大。
5、全面调整城市内政和财政的规则模型：
（1）城市人口会提供一定的金钱收入，减少早期财政压力。
（2）建筑产生的金钱收入下降，并提高买卖军粮时单位金钱的购买力。
（3）增加军队维护费设定（也可在选项中关掉维护费），越高级的兵种维护费越高。防止在中后期出现金钱巨额盈余，私军的维护费是正规军的一半。
（4）防止ai过激征兵，导致财政亏空。
（5）巷战时破坏建筑的同时会同时导致街区的商业和农业降低
（6）攻破城市后城市的金钱或军粮会出现损失，而非之前的100%无损接手。攻城方的最高政略越高，损失越小。
（7）征兵会使城市人口减少，且征兵的速度会受城市人口的影响。
（8）大地图军团战进入巷战后，也会破坏建筑并降低街区的商业和农业。
（9）增加选项<人口增长速度>，默认为正常，人口增长速度较之前有所降低。如果选快速，则和之前的增长速度一致。
6、上线史实剧本<僭号称帝>：是以袁术称帝前为时间节点的史实剧本
7、上线大剧情：僭号称帝，描述袁术称帝，以及称帝后被曹操，吕布，孙策，刘备围殴的剧情。可以参与袁术势力扭转历史进程并继承仲氏江山。或参与联军剿灭袁术。
8、上线虚拟剧本<幽燕再兴>：假想刘虞称帝振兴汉庭的虚拟剧本。
9、上线大事件：幽州剧变。描写刘虞与公孙瓒之间的军事冲突。可以参加该轶事，改变历史进程。
10、上线轶事：（1）睢阳义刺。描写典韦击杀李永的剧情，可通过此轶事收典韦为家将。同时对血战宛城这个剧情进行优化，即便典韦已成为家将，该剧情也可正常触发。
（2）梵音血手：描写笮融杀掉薛礼后的剧情，可通过此轶事收笮融为家将。
11、增加自宅建筑事件：自宅失窃，刺客行刺和武将谋害。在城市治安不佳时会概率出现，可以将前来搞事的武将抓住并下狱。
12、美术更新：（1）更新军团战的燃烧效果
（2）修正一些小场景中的问题，优化小场景效果
问题修复项目：
1、优化了剧情<颖川之战>的结算，现在身为黄巾军的情况下可在剧情结束后选择是否下野了
2、优化了剧情<十常侍之乱>中的武斗过早获胜时有概率丢失部分奖励的问题
3、优化了轶事<苦海余生>中的武斗获胜条件，并取消战斗失败直接结束游戏的设定
4、修复了剧情<易京之战>在旁观事件时有概率解散其他剧情部队的问题
5、优化了内置的李傕覆灭事件，确保曹操不会因此事件得到长安以外的城市，后续将陆续优化类似事件
6、修复了剧情<江东创业>中主角为刘繇势力武将时，在一些特殊身份下会出现错误对白的问题
7、修复了剧情<下邳之战>中主角为郭嘉、荀彧、许褚、夏侯惇时，会在最后的女眷归属武斗中无法加入战斗的问题
8、优化了剧情<虎视荆襄>的结算事件，确保曹操不会因此事件得到襄阳、江陵、新野、汝南以外的城市，后续将陆续优化类似事件
9、修复了剧情<对阵八门>描述条件与实际条件不符的问题
10、修复了剧情<赤壁之战>在扮演刘备势力武将参与最终的华容道军团战中有概率导致战斗提前结束的问题
11、修复了轶事<左慈戏曹操>中任务目标说明与实际目标不一致的问题
12、修复了轶事<灵药荟心>描述条件与实际条件不符的问题
13、修复了剧情<曹操之死>中三家分魏结局里曹植、曹彰势力没有正常获得所属城池的问题
14、修复了和势力内约定武将参与全国群武大会、全国群辩大赛后，约定不会消失的问题
15、修复了在全国群武大会中未获得名次时会在颁奖环节出现称呼错误的问题
16、修复了公告板任务<比武招亲>条件错误的问题
17、修复了公告板任务<诱敌出击>中选择帮助敌方武将后，委托武将也会获得亏欠状态的问题
18、优化了公告板任务<暗潮涌动>的随机武将，避免出现同僚相害的情况
19、修复亲善工作中的<武斗群英><舌战群儒><兵战群雄>机遇在获胜后无法正常获取亲善值的问题
20、修复了伴侣上门求伴的自宅事件中选择挽留一夜后，有概率出现其他无关武将的问题
21、修复了同行类自宅事件中会出现同行cd冷却中的武将的问题
22、调整了黄祖的生卒年，增加孙氏复仇剧情的触发概率
23、修复部分武将出现重复的好物类性格的问题
24、修复了部分铠甲和衣服在武将坐下饮酒时，衣袖模型异常的问题
25、修复了可对妻妾、丈夫提案结义的问题
26、修复了舌战卡牌<高谈大论>对友军释放时不会生效的问题
27、修复了通过微场景提升每日三魂点数时结算异常的问题
28、修正外交亲善任务时的数值错误
29、修复了称号<治理领袖>没有巡访加成的问题
30、修复了部分武魂与描述不相符的问题
31、修复了个别武斗卡牌错误
32、修复了部分文案错误
33、优化和完善了诸多武将列传、补充称号
34、修正部分错误武将年龄、修正错误的女武将强化六维
35、为更多名将增加更合适的初始三魂
36、丰富了更多剧本中武将之间的关系
Tkeditor更新项目：
1、将条件<当前NPC是否可开启登庸工作>中对主角的身份限制移除
2、优化了武将信息覆盖到其他剧本的功能，现在可自选武将信息覆盖到指定剧本了
3、优化了武将信息中填写三魂、装备等内容展开的二级界面，该界面全部添加了搜索功能
4、女武将强化属性界面增加了一键导入常规属性，提升调整效率
——————————————————————————————————————————————————
Changed files in this update