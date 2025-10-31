万圣节福利：每有2个5级称号可以领取1个南瓜使者称号，最多领取5个南瓜使者称号
如何领取：盲盒按钮旁边[领万圣节福利]，每人只能领取1次。尽量5级称号足够多时领取
宝箱积分兑换增加5个万圣节限定称号，具体可以在兑换-宝箱积分兑换查看
取消武器防具法宝的上电视提示
市井上架宝箱最低价格调整为400
市井上架价格上限调整为500W
聊天设置里增加屏蔽福包灵宝通知
