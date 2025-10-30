 Skip to content
Major 30 October 2025 Build 20608466 Edited 30 October 2025 – 16:09:10 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

We’ve been away for a while, but for good reason again! Our team has been working hard and bring you our second major update!

Changelog


Content:

  • 3 new hovers added

  • New map: Forest

  • Updated part of the user interface

    • New Settings menu

    • New HUD

    • New Minimap

    • Many more


Fixes and Improvements:

  • Update physics model – provides even more realistic handling, and FPS is no longer an issue

  • Enhanced network code – no lag, server-based multiplayer

    • One server for testing now online

  • Rebalanced all hovers – update your strategies!

  • One currency for all - We have removed online-dependent currencies, so you can now farm money—whether online or offline—to buy more hovers and upgrades

  • Unlock max FPS

  • Add widescreen support

  • New Multiplayer menu

  • New Singleplayer modes

TAKE HOVER MODE

New Mode Now Live: Full-Loot PvP! Risk it all—take your opponent's hover or lose your own.






Thank you for playing Project Hover! Leave your feedback – together we’ll make the game even better!
#ProjectHover #Update #RacingGame

