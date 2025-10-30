We’ve been away for a while, but for good reason again! Our team has been working hard and bring you our second major update!
Changelog
Content:
3 new hovers added
New map: Forest
Updated part of the user interface
New Settings menu
New HUD
New Minimap
Many more
Fixes and Improvements:
Update physics model – provides even more realistic handling, and FPS is no longer an issue
Enhanced network code – no lag, server-based multiplayer
One server for testing now online
Rebalanced all hovers – update your strategies!
One currency for all - We have removed online-dependent currencies, so you can now farm money—whether online or offline—to buy more hovers and upgrades
Unlock max FPS
Add widescreen support
New Multiplayer menu
New Singleplayer modes
TAKE HOVER MODE
New Mode Now Live: Full-Loot PvP! Risk it all—take your opponent's hover or lose your own.
Thank you for playing Project Hover! Leave your feedback – together we’ll make the game even better!
