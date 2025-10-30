新增：

增加灵宝：玄阴冰核，不化冰髓，幽鸣冰器；

增加状态：极寒，冰封；

增加装备：玄化霜冰盾；

增加武器：青霜剑，霜冥长笛，白凤剑；

增加炁界：暴风雪；

增加功法：狂风暴雪,寂灭滋养,冰棱穿刺,悲歌回荡,凝霜指，饥馑,飞蝗如麻,饥食,掠地疯袭，玄冰护体，寒狱加身，狱鬼凝滞，冰鬼吐息，寒狱连打，冰躯同源，玄冰归元，红莲业火咒，业火焚身，红莲绽放，业力洞察，白凤剑歌；

增加天灾：雪灾，蝗灾；

增加召唤物：饥馑飞蝗；

增加天灾出现时会有事件提示；

增加成就：饿殍遍野，灾年大雪，神通阴阳；

增加世界变换机制；

增加新的世界：九幽；

增加九幽地图及其相关地点；

增加势力：地府；

酆都城增加新的事件：孟婆汤饮；

增加锻造心剑时可以自定义名称；

增加战斗状态：审判，业力洞察，饥馑，冰铠，汲寒，红莲业火；

增加心法：业镜判官心经，极寒镇狱玄功；

增加法宝：阴差配印[秦广王]，阴差配印[都市王]，阴差配印[楚江王]；

增加行动：观寿；

增加万鬼宗行动：晋升阴差；

增加任务：地府叛徒；

增加事项：抓捕亡魂，晋升阴差，执剑长老；

增加通幽和反阳；

增加关键字：状态伤害；

增加召唤物：寒狱冰鬼；

增加物品：执剑令；

战斗信息面板增加额外详细修为信息；

调整：

限制雪灾仅在启州出现；

调整阴差配印描述和名称；

增加针对地府的人物移动适配；

调整初遇林子夜的教程描述；

调整阴煞池不再刷新鬼族；

优化针对单体目标的功法战斗目标选择交互；

增加阴差配印[秦广王]提升蓄势效果；

调整剑一阁自然最大晋升只能达到长老；

调整剑道活动数值；

修复：

修复灼骨会增加所有伤害问题；

修复蝗灾被击败物价不会恢复问题；

修复天灾不会刷新问题；

修复无相品质显示问题；

修复医术无法解锁药方问题；

修复说书不消耗行动力问题；

修复白丝毒瘴实际触发间隔未实装问题；

修复获得武器时会获得功法：白凤剑歌；

修复执剑长老事项时机错误问题；

