【バグ修正】
• 早押しクイズ安定化のため内部処理を改修しました
• 画面比によってレイアウトが崩れる問題に対応しました
• UnityのVerを更新しました
今後ともラビホンをよろしくお願いいたします
