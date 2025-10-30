 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 New World: Aeternum The Outer Worlds 2 ARC Raiders Counter-Strike 2 Battlefield™ REDSEC
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
30 October 2025 Build 20602614 Edited 30 October 2025 – 09:09:04 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

【バグ修正】

• 早押しクイズ安定化のため内部処理を改修しました

• 画面比によってレイアウトが崩れる問題に対応しました

• UnityのVerを更新しました

今後ともラビホンをよろしくお願いいたします

Changed files in this update

Windows 64-bitJapanese Depot 2403351
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link