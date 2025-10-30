BUGI KORJAUKSET:
Puhelimella soittaminen eventtien aikana tööttää vaan varattua, eikä pitäis enään sotkea peliä.
Poliisi ei odota idle animaatin päättymistä ennekun lähtee seuraavan kohtaan.
Maan ei pitäis enään näkyä portaikossa.
Valot pitäis jäädä nyt päälle.
PARANNUKSET:
Intron voi nyt skipata F2 panikkeella.
Debug menuss(F12) löytyy nyt nappi joka avaa kaikki ovien lukot.
Hiiren herkkyys asetuksee lisää säätö varaa.
UUTTA:
Faijan huoneessa on nyt telkkari mistä voi pelaa matopeliä.
Biljardia voi pelata toisessa kerroksessa.
Puhelimesta löytyy uusia yhteystietoja joille voi soittaa.
