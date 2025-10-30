 Skip to content
30 October 2025 Build 20602605
Update notes via Steam Community

BUGI KORJAUKSET:

  • Puhelimella soittaminen eventtien aikana tööttää vaan varattua, eikä pitäis enään sotkea peliä.

  • Poliisi ei odota idle animaatin päättymistä ennekun lähtee seuraavan kohtaan.

  • Maan ei pitäis enään näkyä portaikossa.

  • Valot pitäis jäädä nyt päälle.

PARANNUKSET:

  • Intron voi nyt skipata F2 panikkeella.

  • Debug menuss(F12) löytyy nyt nappi joka avaa kaikki ovien lukot.

  • Hiiren herkkyys asetuksee lisää säätö varaa.

UUTTA:

  • Faijan huoneessa on nyt telkkari mistä voi pelaa matopeliä.

  • Biljardia voi pelata toisessa kerroksessa.

  • Puhelimesta löytyy uusia yhteystietoja joille voi soittaa.

