Major 30 October 2025 Build 20600442 Edited 30 October 2025 – 08:33:09 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Attack on Hex Island is now fully localized, so players around the world can enjoy the game in their own language.

🇯🇵 日本語

『Attack on Hex Island』は完全にローカライズされ、世界中のプレイヤーが自分の言語でゲームを楽しめるようになりました。

🇪🇸 Español

Attack on Hex Island ahora está completamente localizado, para que jugadores de todo el mundo disfruten del juego en su propio idioma.

🇫🇷 Français

Attack on Hex Island est désormais entièrement localisé, permettant aux joueurs du monde entier de profiter du jeu dans leur propre langue.

🇩🇪 Deutsch

Attack on Hex Island ist jetzt vollständig lokalisiert, sodass Spieler auf der ganzen Welt das Spiel in ihrer eigenen Sprache genießen können.

🇰🇷 한국어

이제 『Attack on Hex Island』이 완전히 현지화되어 전 세계 플레이어들이 자신의 언어로 게임을 즐길 수 있습니다.

🇨🇳 简体中文

《Attack on Hex Island》现已全面本地化，全球玩家都可以用自己的语言畅玩游戏。

🇮🇹 Italiano

Attack on Hex Island è ora completamente localizzato, così i giocatori di tutto il mondo possono godersi il gioco nella propria lingua.

🇧🇷 Português (Brasil)

Attack on Hex Island agora está totalmente localizado, para que jogadores do mundo inteiro aproveitem o jogo em seu próprio idioma.

🇷🇺 Русский

Attack on Hex Island теперь полностью локализован, и игроки по всему миру могут наслаждаться игрой на своём языке.

Changed files in this update

Windows English Depot 2305381
Linux 64-bit Depot 2305382
