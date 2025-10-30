Attack on Hex Island is now fully localized, so players around the world can enjoy the game in their own language.
🇯🇵 日本語
『Attack on Hex Island』は完全にローカライズされ、世界中のプレイヤーが自分の言語でゲームを楽しめるようになりました。
🇪🇸 Español
Attack on Hex Island ahora está completamente localizado, para que jugadores de todo el mundo disfruten del juego en su propio idioma.
🇫🇷 Français
Attack on Hex Island est désormais entièrement localisé, permettant aux joueurs du monde entier de profiter du jeu dans leur propre langue.
🇩🇪 Deutsch
Attack on Hex Island ist jetzt vollständig lokalisiert, sodass Spieler auf der ganzen Welt das Spiel in ihrer eigenen Sprache genießen können.
🇰🇷 한국어
이제 『Attack on Hex Island』이 완전히 현지화되어 전 세계 플레이어들이 자신의 언어로 게임을 즐길 수 있습니다.
🇨🇳 简体中文
《Attack on Hex Island》现已全面本地化，全球玩家都可以用自己的语言畅玩游戏。
🇮🇹 Italiano
Attack on Hex Island è ora completamente localizzato, così i giocatori di tutto il mondo possono godersi il gioco nella propria lingua.
🇧🇷 Português (Brasil)
Attack on Hex Island agora está totalmente localizado, para que jogadores do mundo inteiro aproveitem o jogo em seu próprio idioma.
🇷🇺 Русский
Attack on Hex Island теперь полностью локализован, и игроки по всему миру могут наслаждаться игрой на своём языке.
Changed files in this update