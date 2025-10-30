亲爱的玩家：



服务器将于2025年10月30日10:00-10:30进行停服维护，建议所有玩家待更新完成后重新登录游戏体验，版本更新内容如下：



1.修复断线重连窗口弹出异常的问题



2.修复宝箱预览翻页显示异常的问题



3.修复教学模式中偶现诡影统帅不进入梦境中枢攻击范围的问题



4.修复匹配等待中进入梦境死斗模式时语音异常的问题



5.修复哨塔攻防教学模式中偶现无法完成教学的问题



6.修复要塞冲突模式中计分板显示装备的问题



7.移除要塞冲突模式中的通用技能



8.调整哨塔攻防模式中传送门开启时间为4分钟



9.调整薇欧娜飞行状态下的体力消耗



感谢您选择《战栗绝境》，我们非常重视每一名玩家的游戏体验和反馈，如您在游戏过程中遇见任何困难可以选择联系我们，我们将快速作出答复与响应；您的每一次建议、反馈以及进行游戏体验都是支持我们持续优化游戏体验的动力，我们期待与您一起共同打造一款极致的多人动作游戏。