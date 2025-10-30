 Skip to content
POPULAR TODAY Battlefield™ 6 New World: Aeternum The Outer Worlds 2 Counter-Strike 2 Battlefield™ REDSEC Call of Duty®
Enter Submit to view all results. Ctrl+Enter View and filter in instant search.
Close ×
Search powered by Algolia
30 October 2025 Build 20599112 Edited 30 October 2025 – 02:09:11 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community
亲爱的玩家：

服务器将于2025年10月30日10:00-10:30进行停服维护，建议所有玩家待更新完成后重新登录游戏体验，版本更新内容如下：

1.修复断线重连窗口弹出异常的问题

2.修复宝箱预览翻页显示异常的问题

3.修复教学模式中偶现诡影统帅不进入梦境中枢攻击范围的问题

4.修复匹配等待中进入梦境死斗模式时语音异常的问题

5.修复哨塔攻防教学模式中偶现无法完成教学的问题

6.修复要塞冲突模式中计分板显示装备的问题

7.移除要塞冲突模式中的通用技能

8.调整哨塔攻防模式中传送门开启时间为4分钟

9.调整薇欧娜飞行状态下的体力消耗

感谢您选择《战栗绝境》，我们非常重视每一名玩家的游戏体验和反馈，如您在游戏过程中遇见任何困难可以选择联系我们，我们将快速作出答复与响应；您的每一次建议、反馈以及进行游戏体验都是支持我们持续优化游戏体验的动力，我们期待与您一起共同打造一款极致的多人动作游戏。

Changed files in this update

Depot 3364751
  • Loading history…
Ad-free Steam data for everyone since 2012
Support SteamDB • Donate or contribute
Open link