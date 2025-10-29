Changes
Some UI adjustments
Added cap for cooldown reductions
Reduced heal effect in swamp levels
Changed biome selection for biomes
Added symbols for status effects
Added separate normal and endless mode
Added upgrade to reduce spread angle of projectiles
Implemented healing fields
Implemented saving for sandbox progress
Changed audio effects for damage, jumps and level ups
Changed end screen for training mode
Implemented save games
Implemented options for auto aim and auto battle
Changed audio settings
Added visual effect for level ups
Fixes
Double spawn of user character in sandbox mode
Wrong enemy faction for monsters in sandbox mode
Some upgrades
Black hole did not work with towers
Effects did not despawn on heal levels
Spawn boss spawned friendly enemies
Multiplier for active effects was not used
Changed files in this update