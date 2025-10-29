 Skip to content
29 October 2025 Build 20591874 Edited 29 October 2025 – 16:09:26 UTC by Wendy Share
Update notes via Steam Community

Changes

  • Some UI adjustments

  • Added cap for cooldown reductions

  • Reduced heal effect in swamp levels

  • Changed biome selection for biomes

  • Added symbols for status effects

  • Added separate normal and endless mode

  • Added upgrade to reduce spread angle of projectiles

  • Implemented healing fields

  • Implemented saving for sandbox progress

  • Changed audio effects for damage, jumps and level ups

  • Changed end screen for training mode

  • Implemented save games

  • Implemented options for auto aim and auto battle

  • Changed audio settings

  • Added visual effect for level ups

Fixes

  • Double spawn of user character in sandbox mode

  • Wrong enemy faction for monsters in sandbox mode

  • Some upgrades

  • Black hole did not work with towers

  • Effects did not despawn on heal levels

  • Spawn boss spawned friendly enemies

  • Multiplier for active effects was not used

