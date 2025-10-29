

亲爱的《R2Beat：音速觉醒》玩家：

10月29日服务器维护完毕，服务器已开启，可以正常进行游戏。

衷心感谢大家对我们的支持与关注！



《R2Beat：音速觉醒》官方网站：

https://r2beat-cn.valofe.com/main



*下次预计维护时间为11月12日（周三）





【本次维护内容】：

1、商城新服饰道具上架；

2、会员商店新服饰道具上架；

3、限时出售道具上架；

4、特惠礼包更新Candy神枪手套装（男/女5件套），售价5200G币；

5、万圣节活动开启，详情请见游戏大厅NPC“黑猫”，限定套装等丰厚奖励等您来拿；

6、追逐模式开放：

* 规则说明：

游戏分为人类与僵尸两个阵营，游戏开始时，所有玩家都属于人类阵营，当人类血量为0时，会变为僵尸；

游戏开始20秒后，每7秒会对排名最后一名的人类玩家劈下一道闪电，被劈中的玩家会损失1点血量，并获得一个加速道具；



阵营详细规则（人类方）：

- 人类初始拥有5点血量；

- 玩家可以点击[c]主动扣除一点血量，并获得一个加速道具；

- 当场上只剩下最后一个人类时，不会再劈下闪电；

- 以人类身份第一个到达终点，则人类方胜利；



阵营详细规则（僵尸方）：

- 僵尸初始拥有1点血量；

- 僵尸超越人类玩家后，会从被超越的人类玩家身上吸取1点血量；

- 玩家可以点击[c]主动扣除一点血量，并获得一个加速道具；

- 僵尸仅需要37combo即可获得加速道具；

- 以僵尸身份第一个到达终点，则僵尸方胜利；



经验结算：

经验结算方式与普通竞速模式相同，按照排名、combo数、是否完成比赛等条件综合结算。

7、新增歌曲（详情公告将单独发布）；

8、排位赛段位调整：

宗师段位要求：原200颗星、排位名次前50名，下调到130颗星、排位名次前100名

王者段位要求：原400颗星、排位名次前10名，下调到150颗星、排位名次前50名

9、部分已知问题修复，优化游戏体验。



其它问题及优化，我们也将持续处理，衷心感谢大家对我们的支持与关注！





维护补偿：金钥匙*3

开服后官方会在论坛、QQ群、贴吧提前发布公告告知版本更新内容与活动等游戏前瞻。

特别感谢长期以来持续向我们反馈各类问题和优化建议的各位玩家！

《R2Beat：音速觉醒》有你更精彩！



《R2Beat：音速觉醒》运营团队

2025年10月29日